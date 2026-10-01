Soudan: Le Premier Ministre inspecte les stations-service à Khartoum

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, accompagné du ministre de l'Énergie, ingénieur Al-Mutasim Ibrahim, et du gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a inspecté mercredi plusieurs stations-service de la capitale nationale, Khartoum, pour s'assurer de la disponibilité des produits pétroliers et garantir leur distribution aux citoyens.

Au cours de sa visite d'inspection, le Premier ministre a souligné que la guerre était passée d'une guerre militaire à celle économique, ajoutant : « Nous sommes en mesure de faire face à la guerre économique. »

Le Premier ministre a donné des instructions pour approvisionner les stations-service et les pompes à essence en davantage de produits pétroliers, soulignant la nécessité d'exhorter les propriétaires des stations à approvisionner rapidement les citoyens en carburant afin d'éviter l'embouteillage et la cohue.

Il a également exhorté les banques à résoudre les problèmes techniques liés aux applications bancaires, ce qui contribuera à faciliter les besoins des citoyens.

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De son côté, le gouverneur de l'État de Khartoum a salué les citoyens pour leur patience et leur résilience, en particulier pendant la période de guerre, soulignant que le pays fait face à une guerre d'un autre type, à savoir la guerre économique.

Il a assuré la disponibilité du carburant et a annoncé, à cet égard, le pompage de quantités supplémentaires de produits pétroliers vers les pompes et les stations-service de la capitale, Khartoum.