Soudan: Le Premier Ministre inspecte les stations-service à Khartoum

1 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, accompagné du ministre de l'Énergie, ingénieur Al-Mutasim Ibrahim, et du gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a inspecté mercredi plusieurs stations-service de la capitale nationale, Khartoum, pour s'assurer de la disponibilité des produits pétroliers et garantir leur distribution aux citoyens.

Au cours de sa visite d'inspection, le Premier ministre a souligné que la guerre était passée d'une guerre militaire à celle économique, ajoutant : « Nous sommes en mesure de faire face à la guerre économique. »

Le Premier ministre a donné des instructions pour approvisionner les stations-service et les pompes à essence en davantage de produits pétroliers, soulignant la nécessité d'exhorter les propriétaires des stations à approvisionner rapidement les citoyens en carburant afin d'éviter l'embouteillage et la cohue.

Il a également exhorté les banques à résoudre les problèmes techniques liés aux applications bancaires, ce qui contribuera à faciliter les besoins des citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le gouverneur de l'État de Khartoum a salué les citoyens pour leur patience et leur résilience, en particulier pendant la période de guerre, soulignant que le pays fait face à une guerre d'un autre type, à savoir la guerre économique.

Il a assuré la disponibilité du carburant et a annoncé, à cet égard, le pompage de quantités supplémentaires de produits pétroliers vers les pompes et les stations-service de la capitale, Khartoum.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.