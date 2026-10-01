Soudan: Le pays prolonge de trois mois l'ouverture du passage frontalier d'Adri

Le Gouvernement du Soudan a décidé mercredi, dans un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale, de prolonger de trois mois supplémentaires l'ouverture du passage frontalier d'Adri avec la République du Tchad pour l'acheminement de l'aide humanitaire fournie par les organisations et agences internationales de secours, du 1er octobre au 31 décembre 2026.

Cette prolongation s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement soudanais pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils sinistrés dans les différentes régions du Soudan, et affirme son engagement à créer l'environnement et à fournir les facilités nécessaires pour le travail des organisations humanitaires, en coordination avec les agences des Nations Unies et les organisations internationales, régionales et nationales, conformément aux lois et réglementations nationales et aux dispositions du droit international humanitaire.

Le gouvernement du Soudan exprime son appréciation pour la coopération existante avec les Nations unies et les partenaires humanitaires concernant les dispositions relatives au mécanisme de suivi et de surveillance au passage frontalier d'Adri.