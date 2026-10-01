Sénégal: Santé en milieu carcéral - L'Assemblée nationale adopte un nouveau cadre légal

L'Assemblée nationale a adopté, mercredi 30 septembre 2026, la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral, lors d'une séance présidée en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy.

Le texte vise à établir un cadre juridique spécifique pour garantir aux personnes privées de liberté un accès équitable aux soins de santé, dans le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. La proposition de loi consacre notamment des principes relatifs à l'accès aux soins, au consentement du patient, au secret médical et à l'indépendance des professionnels de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires.

Elle prend également en compte la prise en charge des personnes détenues présentant des besoins spécifiques, notamment les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et celles nécessitant un suivi psychiatrique.

Au cours des débats, les députés ont souligné la nécessité de renforcer les moyens humains, matériels et sanitaires disponibles dans les établissements pénitentiaires. Ils ont également insisté sur l'importance de disposer de données sanitaires fiables et de renforcer les actions de prévention et de dépistage en milieu carcéral.

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Le texte s'inscrit dans le respect des engagements internationaux et régionaux du Sénégal en matière de droits humains, notamment les Règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus, dites « Règles Mandela », ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Le ministre de la Santé a indiqué que plusieurs amendements avaient été apportés au texte afin notamment de préciser les dispositions relevant du domaine réglementaire, de renforcer la protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants et de clarifier les règles relatives au consentement et au secret médical.

Conformément aux articles 67 et 76 de la Constitution, la proposition de loi fixe les principes fondamentaux et les garanties applicables en matière de santé carcérale, tandis que les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'équipement des services concernés devront être précisées par les textes réglementaires.