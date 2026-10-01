Sénégal: Ouakam - Deux individus interpellés pour trafic présumé de cocaïne

1 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé, le 28 septembre 2026, à l'interpellation de deux individus à Ouakam, pour des faits présumés d'association de malfaiteurs, de détention et de trafic de drogue dure.

Selon les éléments communiqués, l'interpellation est intervenue lors d'une patrouille nocturne dans le secteur. Les enquêteurs ont remarqué un individu dont l'attitude leur a paru suspecte et ont procédé à une vérification d'identité.

La palpation de sécurité effectuée sur le mis en cause a permis de découvrir cinq boulettes de cocaïne en sa possession. La perquisition de son appartement, situé dans le même secteur, a ensuite conduit à la découverte de dix boulettes supplémentaires du même produit.

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