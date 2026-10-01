Sénégal: Ziguinchor - Le gouvernement prévoit la réfection du pont Émile Badiane et un second pont

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a demandé aux ministres chargés des Finances et des Infrastructures de prévoir les crédits budgétaires nécessaires à la réfection du pont Émile Badiane et au démarrage des travaux de construction d'un second pont à Ziguinchor.

La mesure a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres, mercredi, à travers le communiqué officiel de la réunion d'après l'APS. Le chef du gouvernement a ainsi engagé les départements concernés à prendre les dispositions budgétaires nécessaires pour permettre la réalisation de ces deux projets d'infrastructures dans la capitale du Sud.

Cette annonce intervient quelques jours après la commémoration du 24e anniversaire du naufrage du bateau « Le Joola », tenue le 26 septembre 2026 à Ziguinchor. À cette occasion, le Premier ministre avait conduit une importante délégation gouvernementale pour représenter le chef de l'État à la cérémonie officielle.

Abordant la question du statut du « Mémorial du Bateau Le Joola », Ahmadou Al Aminou Lô a indiqué que cette préoccupation avait été soulevée par les familles des victimes et les rescapés lors de son séjour à Ziguinchor.

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Il a demandé au ministre chargé de la Culture, en coordination avec le ministre, secrétaire général du gouvernement, de prendre les dispositions nécessaires pour que le projet de décret portant formalisation du statut du Mémorial soit présenté au Conseil des ministres en novembre 2026.