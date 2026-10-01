Congo-Kinshasa: Une présumée intoxication à la viande de singe fait quatre morts à Walikale

Quatre personnes sont décédées à la suite d'une présumée intoxication alimentaire dans le territoire de Walikale, au Nord-Kivu. Le drame s'est produit à Munsanga, une localité située dans la zone de santé de Pinga, où plusieurs habitants sont tombés malades après avoir consommé de la viande de singe.

Selon les premières informations rapportées, mercredi 30 septembre, par les autorités sanitaires, les victimes avaient partagé ce gibier samedi avant de présenter des symptômes de maladie. D'après le médecin-chef de zone ad intérim, le Dr Théophile Muka, plusieurs personnes ont été affectées après la consommation de cette viande de brousse.

Quatre personnes ont succombé moins de vingt-quatre heures après l'apparition des premiers symptômes. D'autres malades restent sous surveillance médicale alors que les équipes de santé poursuivent leur prise en charge.

Face à cette situation, les autorités sanitaires ont déployé une équipe médicale à Munsanga afin d'évaluer l'ampleur de l'incident. Des échantillons ont été prélevés sur les patients les plus gravement atteints et envoyés au laboratoire pour des analyses approfondies.

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Selon le Dr Théophile Muka, il s'agirait du premier cas de ce genre enregistré dans cette partie de la zone de santé de Pinga, une région où la consommation de viande de brousse est pourtant courante.

Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de cette présumée intoxication. Les investigations portent notamment sur les conditions de capture, de conservation, de préparation et de consommation de la viande de singe incriminée.

Parallèlement, les autorités sanitaires assurent le suivi des personnes potentiellement exposées en attendant les résultats des analyses de laboratoire. Ces résultats devraient permettre d'établir avec précision l'origine de l'intoxication et de définir les mesures préventives nécessaires pour éviter la répétition d'un tel drame dans la région.