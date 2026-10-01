Tunisie: Journée internationale de la traduction - Le pays met en avant la diversité linguistique

TUNIS — Dans une déclaration publiée mercredi à l'occasion de la Journée internationale de la traduction, le ministère des Affaires culturelles a souligné que le multilinguisme et la diversité des dialectes constituent en Tunisie un levier majeur pour rompre l'isolement culturel et favoriser l'interaction des civilisations.

Placée cette année sous le thème « Diversité linguistique et droits linguistiques : le pouvoir d'être compris », cette journée internationale est célébrée par la Tunisie aux côtés de la communauté internationale. Le ministère a rappelé que la Tunisie a misé, dès son indépendance, sur l'apprentissage des langues au sein du système scolaire, tout en veillant à ne pas sacrifier la langue maternelle.

Le communiqué met en avant la coexistence historique et singulière en Tunisie entre le dialecte local, la langue arabe et diverses langues étrangères, proches ou lointaines de l'espace méditerranéen. Cette ouverture a permis de soutenir à la fois la préservation du patrimoine poétique populaire, et d'encourager la littérature, qu'elle soit d'expression arabe ou écrite en langues étrangères.

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Le ministère a conclu en définissant la traduction comme le vecteur essentiel pour jeter des ponts entre les cultures et faire voyager les empreintes des nations au-delà de leurs frontières, qualifiant le traducteur d'acteur clé de ce dialogue universel. Cette journée, célébrée chaque année le 30 septembre en mémoire de la disparition de Saint Jérôme, traducteur de la Bible et saint patron des traducteurs, a été officiellement inscrite au calendrier des Nations Unies par la résolution 71/288 de l'Assemblée générale, adoptée en mai 2017.

L'ONU rappelle à cette occasion que le multilinguisme est une valeur fondamentale pour promouvoir la paix, le développement et la sécurité. Le thème de l'année met d'ailleurs en lumière le rôle des professionnels des langues dans l'accès aux droits fondamentaux ainsi que l'importance de l'expertise humaine face à l'essor de l'intelligence artificielle.

Sur le plan national, l'Institut de traduction de Tunis (ITT) organise à cette occasion un colloque international intitulé « Esthétique et éthique de la traduction dans le contexte du dialogue interculturel ». Ouverte mercredi matin, la rencontre se déroule les 30 septembre et 1er octobre au siège de l'ITT, à la Cité de la Culture.

Ce colloque coïncide avec le vingtième anniversaire de l'Institut (2006-2026), qui entend faire le bilan de deux décennies d'activités consacrées au renforcement des passerelles linguistiques et culturelles. L'événement réunit des chercheurs, des universitaires et des experts venus de plusieurs pays, notamment de Tunisie, d'Algérie, d'Italie, de Russie et du Portugal, issus d'institutions telles que l'Université de Carthage, l'Université de la Manouba, l'Université de Bari et l'Université RUDN de Russie.