Burkina Faso: Nuit de la Révolution progressiste populaire - Une caravane pour mobiliser la population

Le Mouvement pour la cause du Faso (Fasokooz) a organisé une caravane, mercredi 30 septembre 2026, à Ouagadougou pour annoncer la Nuit de la Révolution progressiste populaire.

A quelques heures de la Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP), le Mouvement pour la cause du Faso (Fasokooz) a donné le ton à travers une parade à motos dans les rues de Ouagadougou.

Organisée mercredi 30 septembre 2026, cette mobilisation visait à annoncer l'évènement et à inviter les populations à prendre part à la grande célébration prévue dans la soirée à la Place de la Révolution. C'est le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouaga-dougou, Maurice Konaté, qui a donné le top départ de la parade au rond-point des Nations unies, rebaptisé : « rond-point capitaine Ibrahim Traoré ».

Après le coup d'envoi, le cortège de motocyclistes a emprunté plusieurs artères de la ville, passant notamment devant la cathédrale, Boins-Yaaré et sur l'avenue Thomas-Sankara, avant de converger vers la Place de la Révolution. Cette nuit, organisée dans le cadre de la célébration du quatrième anniversaire de l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, était prévue de 18 h à 2 h du matin.

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« Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour historique pour marquer les quatre ans de la RPP. C'est pour cela que notre mouvement est sorti pour montrer à la population burkinabè et au monde entier que nous sommes déterminés et engagés aux côtés de notre président », a fait savoir la coordonnatrice générale des activités de Fasokooz, Nina Ouédraogo.

Elle a expliqué que la caravane se veut également une occasion de présenter aux populations les réalisations du Président du Faso au cours de ces quatre dernières années. Pour le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, cette célébration du quatrième anniversaire constitue un moment important pour le Burkina Faso. Il a estimé que le Burkina Faso s'est métamorphosé dans le domaine économique, social, sanitaire et en termes de changement de paradigme. Maurice Konaté a appelé la population à se mobiliser pour vaincre le terrorisme et les stéréotypes.