Burkina Faso: Nuit de la Révolution progressiste populaire - La victoire sur l'impérialisme et l'insécurité au coeur de la célébration à Banfora

Le Burkina Faso a commémoré, le mercredi 30 septembre 2026, les quatre ans de l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. A la place de la Nation de Banfora, les forces vives de la région des Tannounyan se sont retrouvées pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité et célébrer les acquis et les réalisations de la Révolution progressiste populaire.

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2026, l'heure était au bilan pour la Révolution progressiste populaire (RPP). A l'instar de Ouaga-dougou et des autres chefs-lieux de régions, Banfora était au rendez-vous de cette nuit-bilan dénommée : « Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP). Les forces vives de la région des Tannounyan se sont retrouvées à la place de la Nation de la cité du Paysan noir.

L'évènement a été principalement ponctué par une projection (en synchronisation avec Ouagadougou) des nombreux acquis et réalisations de la RPP, des paroles fortes et du message du chef de l'Etat et un grand concert. Le gouverneur de la région des Tannounyan, Patrice Yéyé, a confié que les forces vives de la région sont sorties massivement pour réaffirmer leur engagement à toujours porter et soutenir la RPP. « Cette forte mobilisation atteste que la révolution est en marche dans notre région », a-t-il relevé.

Pour le premier responsable de la région des Tannounyan, cette mobilisation symbolise aussi une victoire sur le sous-développement, l'impérialisme et l'insécurité. A en croire, Patrice Yéyé, les acquis de la RPP sont considérables dans la région.

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Il a évoqué, entre autres, l'initiative Faso Mêbo, l'aménagement des plaines et des bas-fonds, l'inauguration des infrastructures sanitaires et le bitumage des routes. Le gouverneur des Tannounyan a invité la population à rester vigilante et mobilisée, car la victoire est certaine. Nobila Mariam Ouédraogo, professeur certifié des écoles en service à Banfora et écrivaine, a participé à la nuit.

« Cette célébration témoigne de la résilience du peuple burkinabè sous l'égide du capitaine Ibrahim Traoré et prouve que le Burkina Faso est en train d'avancer avec confiance », a-t-elle dit. La mobilisation de la population, aux yeux de Nobila Mariam Ouédraogo, montre également un peuple fidèle à son leader dirigeant. « La forte mobilisation de ce soir est un message fort qui montre que le Burkina Faso reste debout et continue le combat pour sa vraie souveraineté », a-t-elle martelé. Yacouba Traoré est inspecteur de l'enseignement primaire à Banfora.

Il a affirmé que la RP, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, est la solution au pays des Hommes intègres, pour sa souveraineté, sa réelle indépendance et son dévelop-pement. « Cette nuit est un hommage pour le capitaine pour son sacrifice, son engagement, sa détermination et sa vision éclairée qui nous permet de savoir où nous devons aller », a avoué Yacouba Traoré.

alphasekoubarry@gmail.co