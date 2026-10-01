Burkina Faso: Nuit de la Révolution progressiste populaire - Les principaux acquis présentés à la population

La Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP) a été l'occasion de présenter les principaux acquis engrangés durant les quatre ans du capitaine Ibrahim Traoré. De la reconquête du territoire à la diplomatie en passant par l'agriculture, la santé et la culture, tout démontre que le Burkina Faso est résolument engagé sur la voie de sa souveraineté et de son développement.

En plus de l'hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la première édition de la nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP) s'est voulue un véritable moment de redevabilité. Elle a, en effet, été l'occasion de présenter les différents acquis engrangés depuis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir.

De la reconquête du territoire à la diplomatie en passant par l'agriculture, la santé et la culture, tout démontre que le Burkina Faso est résolument engagé sur la voie de sa souveraineté et de son développement. Des capsules vidéo présentant les résultats dans les domaines sus-cités ont été diffusées lors de la soirée sous le regard admiratif des milliers de Burkinabè qui ont fait le déplacement de la place de la Révolution.

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« Certains disaient que ce que nous présentons comme acquis sont le fruit de l'intelligence artificielle mais les faits sont là et ils sont têtus. Ils parlent d'eux-mêmes », a indiqué le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo qui s'exprimait au nom du capitaine Ibrahim Traoré. Dans tous les secteurs, a-t-il clamé, des avancées notables témoignent que le Burkina Faso n'est plus le même.

En matière de reconquête du territoire par exemple, les vidéos diffusées démontrent des résultats tangibles avec de nombreuses localités reconquises, des populations réinstallées et une administration à nouveau présente. Tout cela a été possible grâce à l'abnégation des forces combattantes mais aussi et surtout au renforcement de leurs capacités opérationnelles. « Nous sommes dans un monde de prédation.

Pour avoir la paix, il faut faire la guerre », indiquait-il à l'occasion de la remise d'engins tactiques au ministère en charge de la guerre. Selon la vision du capitaine Ibrahim Traoré, un pays ne peut assumer sa souveraineté sans une armée forte. Pourtant, l'affirmation de la souveraineté constitue l'un des principaux combats de la RPP. Depuis 2022, la diplomatie burkinabè est orientée vers une affirmation sans conteste de sa souveraineté.

Une dynamique confédérale

Dans cette dynamique, le Burkina Faso mène le combat, de concert avec ses pays frères de la Confédération des Etats du Sahel (AES) dont le capitaine Ibrahim Traoré assure la présidence depuis décembre 2025.

En plus de la lutte contre l'insécurité et du combat pour la souveraineté, l'AES vise le développement des pays membres. Au Burkina Faso, un vaste chantier est déployé dans tous les secteurs. Dans le secteur agricole, les résultats de l'Offensive agro-pastorale sont palpables à travers l'émergence de nouvelles spéculations telles que l'ananas, le blé, la banane plantain, etc.

Convaincu de l'importance de la souveraineté alimentaire, le président du Faso a accordé un soutien de taille au secteur agricole à travers l'acquisition d'importants moyens matériels au profit des producteurs. En matière de santé, tout est également mis en oeuvre pour assurer des soins de qualité aux populations à travers la construction d'infrastructures sanitaires, la remise d'ambulances mobiles et d'importants matériels sanitaires. Dans le secteur culturel, le Burkina Faso, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, travaille à la valorisation de sa culture et à la promotion de ses valeurs endogènes.

Dans cet esprit, l'organisation de grands événements culturels tels que la Semaine nationale de la culture (SNC) et le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a constitué une véritable tribune de valorisation de la culture burkinabè. En matière de transition digitale comme dans les autres secteurs, le Burkina a fait de grands bonds qui ont aussi été présentés à la population lors de cette nuit de redevabilité.