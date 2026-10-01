Burkina Faso: Nuit de la Révolution progressiste populaire - Une ferveur populaire à la place de la Nation de Koudougou

La région de Nando a célébré, le mercredi 30 septembre 2026, la Nuit de la Révolution progressiste populaire à la place de la Nation de Koudougou. Elle a été marquée par des discours, des prestations d'artistes et la présentation des acquis des quatre années de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré.

La place de la Nation de Koudougou a été le lieu de convergence des forces vives de la région de Nando, venues assister à la célébration de la Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP), marquant l'anniversaire de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Sur le podium dressé pour la circonstance, des artistes engagés se sont succédé, avec des chansons en hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ou en soutient aux chefs d'Etat de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), le gal d'armée Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina et le gal d'armée Abdourahamane Tiani du Niger.

Le gouverneur de Nando, Adama Jean Yves Béré, a exprimé sa satisfaction face à la grande mobilisation des populations de Nando pour être témoins de cette nuit historique.

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« Nous avons mobilisé 3000 chaises assises. Et ces 3000 chaises ont été occupées sans oublier ceux qui sont restés debout et ceux de la tribune officielle, c'est-à-dire que nous avons au moins 5000 personnes qui ont été mobilisées », a-t-il précisé. Le gouverneur de Nando a félicité les forces vives, les membres de la veille citoyenne, les opérateurs économiques, les responsables coutumiers et religieux pour cette mobilisation. Pour le président de la Commission nationale de l'AES, Bassolma Bazié, cette nuit n'est pas seulement une célébration des quatre ans de la RPP, elle est une occasion de renouvellement de l'engagement des Burkinabè.

« Engagés aux côtés du chef de l'Etat »

« Nous nous engageons à être déterminés, exemplaires, à consentir le sacrifice pour faire en sorte que le chef de l'Etat ne doute à aucun moment de l'exécution des missions qui nous ont été assignées, a-t-il promis. Après avoir rappelé que 74% du territoire national ont reconquis, il a annoncé que le bout du tunnel n'est plus loin. Selon le Razan Naaba Belewendé de Boudry, venu de Kindi, c'est une occasion pour le peule de marquer une halte pour rendre hommage au capitaine Ibrahim Traoré.

« Quatre ans, ce n'est pas beaucoup. Mais beaucoup a été fait et nous avons retrouvé notre fierté du Burkina Faso, notre dignité et notre souveraineté. Je pense que c'est très important que nous puissions vivre aux côtés de nos populations, de la jeunesse pour la commémoration de la date anniversaire de l'accession du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir », a-t-il poursuivi. Au cours de la Nuit de la RPP, les forces vives de Nando ont suivi sur des écrans géants la présentation des acquis de la RPP et les nombreuses réalisations dans les différents domaines au profit des populations.