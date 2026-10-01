Burkina Faso: Nuit de la Révolution progressiste populaire - Le Bankui et le Sourou renouvellent leur confiance au président du Faso

Les forces vives des régions de Bankui et du Sourou ont célébré la Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP), mercredi 30 septembre 2026, à Dédougou au cours d'une soirée présidée par le gouverneur, Babo Pierre Bassinga.

La place des Martyrs de la ville de Dédougou, chef-lieu de la ré-gion de Bankui, a vibré au rythme du bilan des quatre années d'exercice du pouvoir d'Etat par le capitaine Ibrahim Traoré. La Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP) s'est voulue un cadre de communion populaire et de célébration des acquis par la RPP. Elle a été également un instant de réaffirmation de l'attachement des populations des deux régions aux valeurs de souveraineté, de patriotisme, de solidarité et de développement endogène.

Le chef de canton de Dédougou a béni la soirée, en appelant à l'union sacrée de toutes et de tous pour soutenir et accompagner la dynamique révolutionnaire en cours. Le porte-parole des parrains, le commandant de la 5e légion de gendarmerie, le lieutenant-colonel Hamado Kafando, s'est incliné devant la mémoire des victimes du terrorisme avant de saluer le courage et la combativité des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). « Leur engagement a permis d'imposer de l'accalmie sur les fronts de la lutte contre les groupes terroristes », a-t-il soutenu.

Le lieutenant-colonel Kafando a indiqué que de nombreuses initiatives présidentielles ont été lancées pendant que des réalisations dans plusieurs secteurs comme la santé, l'éducation, les mines, la technologie et l'agriculture ont jalonné les quatre ans de pouvoir du MPSR 2. Il a appelé les populations à s'impliquer dans la mise en oeuvre de la vision des autorités. Le représentant des parrains a souligné que la Nuit de la RPP est celle d'une célébration et de recueillement, mais surtout de réengagement.

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La Nuit de la RPP à Dédougou a été rythmée de prestations d'artistes. Des moments de synchronisation avec Ouagadougou pour suivre des projections ont permis de redécouvrir les grands chantiers du gouvernement. Le gouverneur Babo Pierre Bassinga a salué la réorganisation de l'armée, avec la création de nouvelles unités militaires et paramilitaires comme les Bataillons d'intervention rapide (BIR) et les Groupements d'unités mobiles d'intervention (GUMI) de la Police nationale, qui ont permis un maillage conséquent du territoire national.

« Ces efforts ont engendré la reconquête de nombreux pans du territoire jadis sous contrôle terro-riste. Ils ont permis la réouverture de centres de santé et d'établissements d'enseignement sur l'ensemble du territoire », a-t-il dit. Les différents acquis ont été approuvés par les populations, à l'instar de Souleymane Ouédraogo et de Renaud Dayo. Tous invitent les populations à oeuvrer à un véritable ancrage de la RPP pour transformer qualitativement la société burkinabè.