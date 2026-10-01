Burkina Faso: Nuit de la Révolution progressiste populaire - Gratitude et reconnaissance exprimées à Fada N'Gourma

Les populations des régions de la Sirba, de la Tapoa et du Goulmou ont vécu, hier mercredi 30 septembre 2026, à la place des Martyrs de Fada N'Gourma, la nuit de la Révolution. Cet évènement a été un moment d'hommage, de reconnaissance, de soutien et d'encouragement au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son oeuvre.

Le peuple burkinabè doit une fière chandelle au Président du Faso, capitaine Ibrahim, infatigable bâtisseur qui, depuis son accession au pouvoir en 2022, a remis le pays des Hommes intègres sur de bons rails. De la dynamique de reconquête du territoire national à l'offensive agropastorale et halieutique en passant par les initiatives présidentielles dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures d'énormes acquis ont été engrangés sous son magistère.

Après donc quatre ans d'engagement et de sacrifice, le peuple a décidé de marquer une halte, mercredi 30 septembre 2026, pour lui témoigner sa gratitude. A Fada N'Gourma, les populations, venues des quatre coins des régions de la Sirba, de la Tapoa et du Goulmou, ont vécu, dans la ferveur, à la place des Martyrs de Fada N'Gourma, cet évènement dénommé : « Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP) ».

« C'est un cadeau du ciel »

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Pour Boudiema Sogli, venu de Bogandé pour la circonstance, c'est une grande fierté. « Vous voyez cette marée humaine ce soir, c'est un message fort. C'est la preuve que le peuple est derrière son guide », a-t-il dit. Quant à Georgette Thiombiano, elle s'est réjouie d'être témoin de cette page glorieuse de l'histoire du Burkina Faso que le capitaine Traoré est en train d'écrire. Selon elle, tout ce qu'il accompli motive le peuple à s'engager davantage pour la cause de la Révolution. « Il est sur la bonne voie. Il est jeune, dynamique et il a de la vision.

C'est un cadeau du ciel. Nous allons l'accompagner jusqu'au bout », a-t-elle déclaré. Même son de cloche du côté du représentant de la communauté nigérienne à Fada N'Gourma, Lagafou Idrissa. Il a salué particulièrement la vision souverainiste du chef de l'Etat.

« Nous sommes contents et fiers de lui.

Avec ses frères du Mali et du Niger, ils accompliront encore de grandes choses pour l'AES et toute l'Afrique », foi de Lagafou Idrissa. Pour le coordonnateur régional de la veille citoyenne de l'Est, Mahamane Traoré, ce qui a été réalisé en quatre ans est incroyable.

« Nous félicitons notre leader et tout son gouvernement pour ce travail formidable abattu. C'est une satisfaction totale », a-t-il soutenu.

Aux premières loges de cette grande messe de la RPP, se trouvaient les autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses. La nuit de la Révolution, c'était également des prestations musicales du terroir. Une cinquantaine d'artistes ont tenu le public en haleine toute la soirée.