Togo: Le CANAL + MUST GO du MMLK d'Edoh Komi !

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK) monte au créneau contre le Groupe CANAL+, après le retrait de cinq chaînes de son bouquet, dénonçant une décision qu'il juge unilatérale et irrespectueuse des consommateurs africains. Dans un communiqué publié le 28 septembre 2026, l'organisation réclame notamment des excuses publiques, des mesures de compensation et l'intervention des autorités de régulation, tout en appelant les abonnés togolais et africains à un boycott d'un mois de CANAL+.

Affaire Canal+ Afrique : après le retrait unilatéral de 5 chaînes sans excuses, trop c'est trop ! le groupe Canal+ doit quitter l'Afrique - place aux télécoms africains !

Le Mouvement Martin Luther King - La Voix des Sans-Voix a suivi avec une indignation totale le comportement méprisant et condescendant du Groupe CANAL+ à l'égard de ses millions d'abonnés africains.

Après avoir retiré unilatéralement 5 chaînes de son bouquet, sans aucune consultation préalable, sans aucune explication valable et surtout sans présenter la moindre excuse aux consommateurs africains CANAL+ vient de franchir la ligne rouge.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le MMLK, ceci est un mépris colonial.

- On augmente les prix des abonnements quand on veut en Afrique.

- On retire des chaînes quand on veut.

- On impose des chaînes qui ne nous concernent pas.

- Et on ne s'excuse jamais. Parce que pour CANAL+, le consommateur africain est un consommateur captif, un vache à lait qu'on peut traire sans respect.

Cela suffit !

Le MMLK constate :

1. CANAL+ gagne des milliards de francs CFA chaque mois en Afrique, mais investit très peu dans le contenu africain de qualité.

2. Les Télécoms africaines comme Togocom, Moov, MTN, Glo et autres sont aujourd'hui capables de distribuer du contenu à moindre coût.

3. L'Afrique n'a pas besoin d'un diffuseur qui la méprise pour exister.

Le MMLK demande et exige :

1. Que le Groupe CANAL+ présente immédiatement des excuses publiques aux consommateurs africains pour le retrait des 5 chaînes.

2. Le remboursement ou la compensation de tous les abonnés lésés par ce retrait unilatéral.

3. Que les Hautes Autorités de la Communication et de Régulation en Afrique convoquent les responsables de CANAL+ Afrique pour s'expliquer.

4. Et si CANAL+ persiste dans son mépris, qu'il plie bagage et quitte l'Afrique !

Le marché africain de 300 millions de téléspectateurs doit revenir aux Africains.

Le MMLK appelle au boycott :

Nous appelons tous les consommateurs togolais et africains à ne plus recharger CANAL+ pendant un mois en signe de protestation. Place à nos chaînes locales, place à nos Télécoms, place à nos bouquets 100% africains.

L'Afrique n'est pas une poubelle. Le consommateur africain mérite le respect.

CANAL+ a gagné assez d'argent en Afrique. S'il ne peut pas respecter les Africains, qu'il rentre chez lui !