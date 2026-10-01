Burkina Faso: Nuit de la Révolution progressiste populaire - La population de Yaadga salue la vision éclairée des autorités

La population de la région de Yaadga a commémoré, dans la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre 2026, les quatre ans de l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, à travers la Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP). La célébration a été présidée par le gouverneur, Thomas Yampa.

La place de la Révolution de Ouahigouya a refusé du monde dans la nuit du mercredi 30 septembre 2026. Dans une ambiance à la fois festive, patriotique et empreinte de reconnaissance, les forces vives de la région de Yaadga ont commémoré les quatre années de gouvernance du Président Ibrahim Traoré. La soirée a été l'occasion

de revisiter les acquis enregistrés au cours de ces quatre années et de rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

La mobilisation a été particulièrement remarquable. Femmes, hommes, jeunes, leaders religieux et coutumiers, responsables d'organisations de la société civile et représentants des différentes composantes sociales ont répondu présents.

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Pour le président des organi- sations de la société civile de Yaadga, Adama Ouédraogo, la tenue de cette nuit revêt une importance particulière.

Elle permet, selon lui, de faire une halte pour apprécier le chemin parcouru au cours des quatre dernières années, de relever les acquis de la RPP et de renforcer la mobilisation autour des objectifs poursuivis.

Adama Ouédraogo a également insisté sur la nécessité de reconnaître les sacrifices consentis par les FDS et les VDP dans la défense du territoire national.

Il a appelé les populations à maintenir leur engagement et à accompagner les efforts des forces combattantes. « Cette nuit est un moment de communion, de bilan et de reconnaissance. Elle nous permet de nous rappeler le chemin parcouru, mais surtout de rendre hommage à ces vaillants combattants, FDS et VDP, qui consentent des sacrifices pour la défense de la patrie », a-t-il indiqué.

Pour lui, les acquis enregistrés dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'économie et de la diplomatie doivent être consolidés par une mobilisation permanente des populations. La mobilisation des différentes composantes de la population de Yaadga a ainsi donné à cette commémoration, une forte dimension populaire.

Un soutien renouvelé aux FDS

Jusqu'à 2 heures du matin, les participants ont partagé des moments de communion, avec, en toile de fond, un même appel à l'unité, à la solidarité et à l'engagement patriotique.

Venu de Yako, dans la province du Passoré, Abdoul Nassirou a estimé que la Nuit de la RPP constitue une occasion pour les citoyens de mieux comprendre les transformations en cours et de renouveler leur engagement aux côtés des autorités et des forces combattantes. Il a particulièrement insisté sur le rôle des organisations de la société civile dans la sensibilisation des populations et le renforcement de la cohésion sociale.

« Nous considérons cette nuit comme un cadre de rassemblement et de réflexion. En tant qu'acteurs de la société civile, nous devons contribuer à sensibiliser les

populations, à promouvoir la cohésion et à encourager chacun à jouer sa partition dans la construction de notre pays », a-t-il déclaré. Il a également appelé les citoyens à privilégier l'unité et la solidarité, estimant que la défense de la patrie et le développement du Burkina Faso constituent une responsabilité collective.

De son côté, Christian Tankoano, stagiaire en technologie biomédicale à l'école nationale de santé publique de Ouahigouya, a mis l'accent sur la nécessité de soutenir les FDS et les VDP. A ses yeux, la mobilisation populaire autour de cette nuit traduit la volonté des populations de participer aux efforts engagés pour la défense de la patrie et la souveraineté du Burkina Faso.

« Nous sommes venus témoigner notre reconnaissance au Président Ibrahim Traoré et à nos forces combattantes. Elles sont sur le terrain pour défendre la Nation et nous devons, de notre côté, les accompagner par notre engagement, notre patriotisme et notre solidarité. Cette nuit nous rappelle que nous devons rester unis et déterminés et accompagner nos autorités pour la victoire finale », a-t-il affirmé.