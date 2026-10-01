Maroc: Journée internationale des personnes âgées - L'ONU demande de repenser la longévité, le royaume se doit de repenser la vieillesse

«L'ère de la longévité : repenser les systèmes pour vivre plus longtemps». Le thème de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée ce 1er octobre, est ambitieux. Au Maroc, il tombe à pic : près de cinq millions de personnes ont déjà 60 ans ou plus. Reste une question légèrement embarrassante : sommes-nous réellement préparés à les laisser vieillir dans la dignité, ou avons-nous surtout appris à leur souhaiter une bonne fête?

Certains slogans arrivent toujours en costume-cravate, avec leurs grands mots et leurs belles intentions. La réalité les attend au coin de la rue, souvent une facture à la main. Sur le papier, rien à redire. Le problème commence quand on quitte le papier pour rejoindre le quotidien du Chibani marocain.

Car le Maroc vieillit, et à un rythme qui ne laisse plus de place à l'improvisation. Selon le RGPH 2024, les 60 ans et plus sont passés de 9,4% de la population en 2014 à 13,8% en 2024, soit environ 5 millions de personnes contre 3,2 millions dix ans plus tôt. Le HCP projette 9,7 millions en 2050, soit 22,9% de la population. Cette fois, le fameux «on verra plus tard» risque de coûter très cher.

Longévité : magnifique concept, mais qui paie l'addition ?

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Le mot «longévité» sonne comme une victoire. Mais entre vivre plus longtemps et vivre mieux plus longtemps, il y a tout un monde. Le Chibani ne réclame pas quelques années de plus au compteur. Il veut un revenu assez stable pour que la fin du mois ne soit pas une épreuve, des soins qui ne dépendent pas de ses moyens, un logement adapté, de l'autonomie, des liens sociaux, et surtout ne pas être relégué aux marges d'une société qu'il a contribué à bâtir. Ajouter des années à la vie relève de la démographie; ajouter de la vie aux années relève de la politique publique. Et cette seconde équation est beaucoup moins confortable.

Le Chibani n'attend pas toujours la retraite : il attend surtout la fin du mois

Il existe une image folklorique du troisième âge marocain : le vieux devant la maison, burnous sur les épaules, thé à portée de main, expert national en politique après trois gorgées. Cette carte postale a son charme. Elle cache surtout une réalité moins souriante : vieillir ne veut pas dire pouvoir cesser de travailler.

Informalité, activités indépendantes, carrières interrompues, cotisations faibles : tout cela produit mécaniquement des vieillesses très inégales, comme le montre le HCP selon le sexe, le milieu de résidence et les trajectoires de vie. Alors le Chibani continue. Le commerçant ouvre sa boutique, l'artisan son atelier, l'agriculteur retourne à sa terre. Non par passion du travail jusqu'au dernier souffle, mais parce que les dépenses n'ont jamais entendu parler de retraite. Le portefeuille ne connaît pas l'âge légal, seulement le loyer, l'électricité, les médicaments et des petits-enfants persuadés que grand-père cache forcément quelques billets.

Repenser les systèmes : voilà où le bât blesse

«Repenser les systèmes», ce n'est pas ajouter quelques dispositifs à l'existant en espérant que la machine s'y fera. La vieillesse ne s'arrête pas au cabinet du médecin: elle commence dans le logement, se poursuit dans la rue, bute sur le transport et l'administration, dépend du revenu et finit parfois dans la solitude.

Un trottoir défoncé est une négociation avec son équilibre quand on a 75 ans. Un immeuble sans ascenseur devient une expédition, un autobus inaccessible une assignation à résidence dans son quartier. Et une administration qui exige trois déplacements, quatre photocopies et six signatures pour un droit acquis enseigne au Chibani une philosophie singulière : renoncer avant d'avoir commencé. Le vieux Marocain n'est pas un dossier médical sur deux jambes. C'est un citoyen qui habite, se déplace et dépense quelque part, et vit avec quelqu'un, ou parfois avec personne.

Santé et pension : vivre longtemps, oui; attendre longtemps, non

La gériatrie n'est pas de la médecine avec quelques bougies de plus sur le gâteau. Maladies chroniques, perte d'autonomie et polypathologies exigent une approche globale. L'«ère de la longévité» demande autre chose que davantage de consultations: une organisation qui évite que la personne âgée devienne elle-même coordinatrice de son parcours, avec le cardiologue d'un côté, le pharmacien de l'autre et la famille chargée de faire circuler les ordonnances. A un certain âge, on ne devrait pas avoir besoin d'un diplôme en logistique pour comprendre son propre parcours de soins.

Puis arrive l'argent, sujet nettement moins romantique. On peut entourer le Chibani de respect et de bénédictions, la facture d'électricité arrive quand même. Le traditionnel « Allah ykhellik lina » est une magnifique déclaration d'amour, mais le pharmacien ne l'a jamais reconnu comme moyen de paiement. La vieillesse révèle les inégalités accumulées toute une vie : une carrière déclarée et bien rémunérée ne donne pas les mêmes droits qu'une existence de petits boulots et de périodes sans cotisation. Avec l'âge, les marges fondent, et le portefeuille devient le véritable bulletin de santé. Quand il est vide, la meilleure ordonnance du monde reste sur la table.

La famille : notre magnifique sécurité sociale, qui manque de bras

La famille reste un pilier de soutien matériel et affectif. Mais elle n'est plus celle d'hier. Le HCP relève que l'urbanisation, la réduction de la taille des ménages et l'activité féminine transforment la solidarité entre générations. Les enfants vivent plus loin, les femmes qui assuraient l'essentiel du care ont désormais leurs propres responsabilités professionnelles, et la cohabitation recule.

C'est l'ambiguïté du modèle : formidable tant qu'il fonctionne, fragile dès qu'on lui demande de compenser seul les insuffisances de tout le reste. On ne peut pas éternellement transformer l'affection familiale en politique sociale gratuite. La famille est un soutien, pas l'unique infrastructure de prise en charge du vieillissement.

Solitude et Chibaniates

Il existe une autre pauvreté, plus discrète : la solitude. On peut vivre au milieu d'un quartier animé, avoir des enfants aimants et un téléphone dernier cri, recevoir trois messages WhatsApp par jour et prendre quand même le thé seul. Voilà le progrès technologique dans toute sa splendeur. Espaces publics accessibles, centres de jour, transports adaptés et services de proximité ne sont pas des luxes pour occuper les retraités entre deux siestes : ils préviennent l'isolement.

Et les femmes? La Chibania arrive souvent à la vieillesse après des décennies consacrées au foyer, aux enfants et aux parents, cette économie invisible qui fait tourner une famille sans jamais figurer sur une fiche de paie. Elle a beaucoup produit et soigné, sans que cela ne se convertisse en droits sociaux. La vieillesse révèle alors une injustice ancienne. Le calendrier biologique est commun ; les conditions de vieillissement, absolument pas.

Le futur vient plus vite qu'on ne le croit

La question n'est plus de savoir si le Maroc va vieillir, les chiffres ont répondu. Elle est plus concrète : quel pays offrir à ces millions de futurs Chibanis et Chibaniates? Un pays qui leur serre chaleureusement la main le 1er octobre avant de les laisser se débrouiller le reste de l'année? Ou un pays qui aura adapté soins, retraites, logements, transports et villes? Les données sont là, les projections aussi. Le calendrier démographique, lui, ne demande aucune autorisation pour avancer.

Le 1er octobre passe, le Chibani reste

Le Chibani ne demande pas une journée de discours. Il demande que les autres jours soient vivables. Il aimerait que la mémoire du pays qu'on célèbre ne soit pas oubliée quand il faut remplir un dossier, obtenir un rendez-vous, acheter un médicament ou monter trois étages sans ascenseur. Il ne demande pas qu'on lui embrasse la main devant les caméras si, le lendemain, cette main doit encore se tendre pour finir le mois.

Repenser les systèmes, c'est faire en sorte que les années gagnées ne deviennent pas une longue addition de renoncements, de dépendances et de solitude. C'est accepter que le vieillissement n'est ni une anomalie ni une charge honteuse à régler en famille, à huis clos, mais l'affaire d'un citoyen avec des droits, une histoire et une place à occuper.

Le 1er octobre passé, les petits fours disparaîtront, les chaises seront rangées, et le Chibani rentrera chez lui, ouvrira son portefeuille, regardera ses médicaments et fera ses comptes. Il dira probablement, comme toujours, «Hamdoullah».

Mais il serait temps de ne plus confondre cette belle capacité à accepter la vie avec l'obligation de tout accepter.

Car derrière le «Hamdoullah» du vieux Marocain, il y a parfois une immense dignité. Et parfois aussi une très longue liste de choses qu'il n'ose plus demander.

Dis-moi si tu veux que je resserre encore certaines sections ou que je vise un nombre de mots précis.

Il existe pourtant un moyen simple de savoir si un pays prend sa vieillesse au sérieux : regarder ce qu'il fait le 2 octobre. Ce jour-là, plus de micro, plus de banderole, plus de bouquet de compliments. Juste un guichet qui ouvre à neuf heures, une ordonnance à honorer et un escalier à gravir. La dignité ne se mesure pas sous les projecteurs, mais dans les couloirs sans éclairage.

Les Marocains sont un peuple qui respecte admirablement ses anciens dans les proverbes. Nous les citons, nous les invoquons, nous les érigeons en sagesse nationale. Nous serions à peine moins convaincants si nous les inscrivions aussi dans les budgets.

Car la reconnaissance qui ne coûte rien ressemble fort à de la politesse. Et le Chibani, qui a passé sa vie à faire ses comptes, sait parfaitement distinguer un hommage d'un engagement. Qu'on ne lui offre donc pas une journée. Qu'on lui rende une année entière, avec ses trottoirs praticables, ses médicaments accessibles et ses guichets qui répondent. Pour le reste, il n'a besoin de personne : il a déjà tenu le pays debout sans qu'on le lui demande.