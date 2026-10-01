Maroc: Futsal - Hicham Dguig convoque 14 joueurs pour participer à la CAN-2026

L'entraîneur de l'équipe nationale de futsal, Hicham Dguig a convoqué 14 joueurs pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2026, qui sera organisée au Maroc du 12 au 21 octobre.

Le tirage au sort de la phase finale de cette édition avait placé le Maroc dans le groupe A, aux côtés des sélections d'Algérie, de Zambie et de Libye, rappelle la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dans un communiqué.

-- Ci-après la liste des 14 joueurs convoqués:

Cheridou Mohamed

Ben Sellam Youssef

El Mesrar Soufiane

Bakkali Bilal

El Ayyane Anas

Borite Soufiane

Raiss El Fenni Idriss

El Idrissi Othmane

Jouad Youssef

Amazal Ismail

Dahani Anas

Madih Mohamed Reda

Mkasri Younes

Erraddaf Yanis.