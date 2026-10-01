Maroc: Futsal - Hicham Dguig convoque 14 joueurs pour participer à la CAN-2026

L'entraîneur de l'équipe nationale de futsal, Hicham Dguig a convoqué 14 joueurs pour participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2026, qui sera organisée au Maroc du 12 au 21 octobre.
Le tirage au sort de la phase finale de cette édition avait placé le Maroc dans le groupe A, aux côtés des sélections d'Algérie, de Zambie et de Libye, rappelle la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dans un communiqué.
-- Ci-après la liste des 14 joueurs convoqués:
Cheridou Mohamed
Ben Sellam Youssef
El Mesrar Soufiane
Bakkali Bilal
El Ayyane Anas
Borite Soufiane
Raiss El Fenni Idriss
El Idrissi Othmane
Jouad Youssef
Amazal Ismail
Dahani Anas
Madih Mohamed Reda
Mkasri Younes
Erraddaf Yanis.