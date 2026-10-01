Le chiffre d'affaires (CA) du groupe OCP s'est établi à 48,372 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre (S1) de 2026, contre 52,166 MMDH un an auparavant, soit un recul de 7,3% sur un an.

« Cette évolution reflète la baisse des volumes de vente dans les principaux segments, dans un contexte où les contraintes d'accessibilité économique ont pesé sur la demande dans plusieurs marchés clés », explique OCP dans un communiqué.

Par ailleurs, les fondamentaux solides d'OCP, conjugués à des décisions stratégiques portant sur les niveaux de production, l'approvisionnement en matières premières et l'optimisation du mix produits, ont permis au groupe d'afficher une performance résiliente dans un environnement opérationnel très difficile, marqué notamment par une envolée des prix du soufre et une hausse des prix de l'ammoniac, note la même source.

En effet, OCP avait sécurisé des stocks de soufre en amont de la forte hausse des prix et le groupe a également avancé, au début du deuxième trimestre, une partie du programme de maintenance initialement prévu au second semestre afin de préserver sa flexibilité opérationnelle pour le reste de l'année.

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Le TSP gagne du terrain dans le mix produits

Parallèlement, OCP a poursuivi la montée en puissance de la production et des ventes de TSP (triple superphosphate), un engrais riche en phosphate qui nécessite nettement moins de soufre et pas d'ammoniac, rapporte la MAP. Cette orientation a notamment permis au groupe de réduire son exposition à la hausse du coût de certaines matières premières.

Ces mesures, associées à sa compétitivité en matière de coûts et à la flexibilité du modèle industriel, ont renforcé la résilience du groupe dans un marché confronté à une hausse exceptionnelle du coût des matières premières ainsi qu'à un recul de la demande mondiale d'engrais, principalement lié à la dégradation de l'accessibilité économique des agriculteurs.

Outre l'impact de la hausse des prix des engrais, le déstockage et les facteurs saisonniers ont également contribué au recul de la demande observé dans les principales régions importatrices au premier semestre 2026. Ces différents facteurs ont ainsi pesé sur les volumes commercialisés par les producteurs d'engrais au cours de la période.

Dans cet environnement, OCP a continué à servir une base de clients mondiale et bien diversifiée, tout en augmentant la part du TSP dans son mix produit, une solution plus accessible pour les agriculteurs qui présente également des avantages agronomiques significatifs. Le groupe entend ainsi adapter son offre aux conditions de marché tout en préservant sa capacité à répondre aux besoins de différentes régions.

« Tout au long du premier semestre, OCP a maintenu un profil de marge solide, avec une marge d'EBITDA de 28% sur les six premiers mois et de 27% au deuxième trimestre, malgré des conditions de marché plus difficiles », a déclaré Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du groupe OCP, cité par le communiqué.

Ainsi, l'EBITDA a atteint 13,307 MMDH, contre 18,612 MMDH l'année précédente, soit une baisse de 28,5%, alors que la marge brute s'est établie à 26,369 MMDH, contre 33,345 MMDH l'année précédente. Malgré cette contraction des indicateurs en valeur, le groupe met en avant le maintien d'un niveau de marge jugé solide au regard des conditions de marché.

Pour leur part, les dépenses d'investissement ont totalisé 16,067 MMDH, contre 15,162 MMDH sur la même période en 2025, soit une progression de près de 6%. Cette hausse traduit la poursuite des investissements du groupe alors même que son activité évolue dans un contexte moins favorable.

Le groupe OCP est présent à l'échelle internationale dans le secteur des phosphates et de la nutrition des plantes. Il compte plus de 17 000 collaborateurs et sert plus de 350 clients à travers le monde.