Tunisie: Autoroutes - La BID mobilise 335,49 millions d'euros pour El Kef et Jendouba

La BID a approuvé un financement de 335,49 millions d'euros en faveur de la Tunisie pour l'extension du réseau autoroutier vers les gouvernorats d'El Kef et de Jendouba, dans le nord-ouest du pays.

Cette décision a été prise lors de la 368e réunion du Conseil des administrateurs de la BID, tenue les 29 et 30 septembre 2026 à Djeddah.

Le projet vise à améliorer la connectivité routière, la mobilité des populations, la sécurité routière et l'accessibilité aux services dans ces deux régions. Selon la banque, il contribuera également au développement économique régional et à la cohésion sociale.

Ce financement s'inscrit dans un programme global de 938 millions de dollars approuvé lors de la même réunion, au bénéfice de six pays membres. Les autres bénéficiaires sont l'Ouzbékistan, le Nigeria, le Pakistan, la Syrie et la République kirghize, pour des projets couvrant les secteurs de l'énergie propre, de la sécurité alimentaire, de la santé et de l'eau potable. La part tunisienne est la plus élevée du programme en valeur absolue.

Les études techniques relatives au tronçon El Kef-Tunis avaient été finalisées au premier semestre 2026. Le lancement des travaux est attendu dans les prochains mois.