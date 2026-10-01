Tunisie: Autoroutes - La BID mobilise 335,49 millions d'euros pour El Kef et Jendouba

30 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La BID a approuvé un financement de 335,49 millions d'euros en faveur de la Tunisie pour l'extension du réseau autoroutier vers les gouvernorats d'El Kef et de Jendouba, dans le nord-ouest du pays.

Cette décision a été prise lors de la 368e réunion du Conseil des administrateurs de la BID, tenue les 29 et 30 septembre 2026 à Djeddah.

Le projet vise à améliorer la connectivité routière, la mobilité des populations, la sécurité routière et l'accessibilité aux services dans ces deux régions. Selon la banque, il contribuera également au développement économique régional et à la cohésion sociale.

Ce financement s'inscrit dans un programme global de 938 millions de dollars approuvé lors de la même réunion, au bénéfice de six pays membres. Les autres bénéficiaires sont l'Ouzbékistan, le Nigeria, le Pakistan, la Syrie et la République kirghize, pour des projets couvrant les secteurs de l'énergie propre, de la sécurité alimentaire, de la santé et de l'eau potable. La part tunisienne est la plus élevée du programme en valeur absolue.

Les études techniques relatives au tronçon El Kef-Tunis avaient été finalisées au premier semestre 2026. Le lancement des travaux est attendu dans les prochains mois.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.