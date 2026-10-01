Tunisie: Le Conseil de la presse appelle les médias à mieux protéger les enfants victimes de violences sexuelles

30 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Conseil de la presse a appelé mercredi les médias et les journalistes à respecter les principes professionnels et éthiques dans le traitement des affaires de viol, de harcèlement et d'agressions sexuelles contre des enfants.

Dans une « directive sur le traitement médiatique des crimes de viol et de harcèlement sexuel contre les enfants », publiée mercredi soir, le Conseil a souligné que la protection de l'enfant, de sa dignité et de son intégrité devait rester prioritaire, tout en garantissant le droit du public à l'information et le respect des droits des différentes parties. Il a notamment appelé à préserver l'identité et la vie privée de l'enfant en s'abstenant de publier son nom, sa photo, sa voix ou toute donnée permettant de l'identifier directement ou indirectement.

Les médias sont également invités à éviter de révéler des informations sur son environnement familial, scolaire ou social susceptibles d'entraîner une stigmatisation ou des représailles. Le Conseil recommande en outre d'éviter le sensationnalisme, les titres choquants et les détails intimes susceptibles de contribuer à une nouvelle victimisation, ainsi que tout propos mettant en cause la victime ou minimisant la gravité des violences sexuelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il appelle les journalistes à vérifier les informations et leurs sources, à distinguer les faits établis des allégations et des décisions judiciaires, et à respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense. Le Conseil rappelle enfin que la révélation de l'identité d'un enfant victime peut constituer une infraction au regard de l'article 60 du décret-loi 115 de 2011, sous réserve de ses conditions d'application.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.