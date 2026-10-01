Tunisie: « TeleHealth Connect 2026 » - La Déclaration de Tunis place le patient au coeur de la transformation numérique de la santé

Placer le patient au cœur de la transformation numérique de la santé, tout en garantissant l'équité, la sécurité et la souveraineté des données : tels sont les principaux engagements de la « Déclaration de Tunis pour une transformation numérique de la santé équitable, sûre, souveraine et centrée sur l'humain », adoptée par les participants à la conférence internationale « TeleHealth Connect 2026 », qui se tient à Tunis du 29 septembre au 1er octobre.

Les participants ont souligné que la télémédecine, l'intelligence artificielle et les technologies numériques offrent des possibilités importantes pour améliorer l'accès aux soins, leur qualité et leur continuité, ainsi que l'efficacité des systèmes de santé. Ils ont toutefois souligné la nécessité d'un développement fondé sur des principes éthiques, inclusifs et sécurisés, dans le respect de la souveraineté nationale.

La déclaration appelle notamment à développer des solutions numériques accessibles répondant aux besoins des patients et des professionnels de santé et contribuant à la couverture sanitaire universelle. Elle met également l'accent sur la protection des données de santé, à travers la garantie de leur confidentialité, de leur sécurité et d'une gouvernance responsable, conformément aux législations nationales et dans le cadre de la coopération internationale.

La cybersécurité est appelée à devenir une composante à part entière de la sécurité des soins, avec le renforcement de la prévention, de la détection et de la réponse aux cybermenaces, ainsi que de la résilience des systèmes de santé. Les participants ont, par ailleurs, préconisé une intelligence artificielle responsable, soumise à la validation clinique et fondée sur la transparence, l'équité et la responsabilité. Ils ont plaidé pour des systèmes d'information interopérables, reposant sur des normes ouvertes et adaptés aux capacités et aux cadres réglementaires de chaque pays.

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La déclaration souligne aussi l'importance de développer les compétences numériques des professionnels de santé et de renforcer la formation, la recherche et l'innovation, tout en favorisant les partenariats entre secteur public, universités et secteur privé. Elle appelle, en outre, à consolider la coopération entre l'Afrique, le monde arabe, l'espace méditerranéen et leurs partenaires, notamment par le partage des connaissances, la recherche conjointe et le transfert de compétences et de technologies.

Les travaux de « TeleHealth Connect 2026 » se poursuivent à Tunis avec la participation d'experts et de représentants d'environ 35 pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Asie et des Etats-Unis.