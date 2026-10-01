Afrique: Dakar - Le COM met Team Mauritius dans le bain

À un peu plus d'un mois de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, le Comité olympique mauricien (COM) a réuni les membres de la future Team Mauritius afin de les préparer aux exigences et aux réalités de ce rendez-vous inédit. Les dix athlètes mauriciens retenus, ainsi que leurs entraîneurs, se sont retrouvés le 26 septembre au siège du COM, à Trianon, pour une session consacrée aussi bien à leurs responsabilités qu'aux aspects pratiques de leur participation.

Du 31 octobre au 13 novembre, les jeunes Mauriciens évolueront dans un environnement olympique particulier puisque Dakar 2026 sera le premier événement olympique organisé sur le continent africain. Quelque 4 000 participants sont attendus au Sénégal, parmi lesquels des athlètes âgés de 17 ans au maximum, mais également des entraîneurs, officiels et dirigeants.

À l'approche de cette échéance, le COM a souhaité mettre l'accent sur trois domaines jugés essentiels : la lutte contre le dopage, la sauvegarde dans le sport et les dispositions pratiques liées au séjour de la délégation mauricienne.

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Le président du COM, Richard Papie, a ouvert la rencontre en rappelant aux jeunes athlètes la portée de leur sélection et leur rôle de représentants de Maurice. Il a notamment insisté sur l'importance de l'esprit collectif, autour du thème qui accompagnera Team Mauritius à Dakar : «One Team, One Dream, One Goal.»

«Représenter Team Mauritius à une compétition est un honneur, surtout aux Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un événement auquel beaucoup de jeunes rêvent de participer. Je vous félicite pour votre sélection. Vous le méritez», a déclaré Richard Papie.

Le président du COM a également salué le soutien du gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), à la participation de la délégation mauricienne à ces Jeux.

Il a enfin appelé les jeunes sportifs à mesurer la responsabilité qui sera la leur au Sénégal, en leur demandant notamment de «bien préserver l'image et la réputation de notre pays à Dakar 2026».

Au-delà du discours, la rencontre avait surtout pour objectif de familiariser les membres de la délégation avec le cadre dans lequel ils évolueront durant les Jeux. Le Chef de Mission et membre du COM, Yousouf Bayjoo, ainsi que la secrétaire générale, Aarti Desscann, ont présenté les principales dispositions concernant le séjour de Team Mauritius.

Hébergement, organisation du séjour, modalités d'arrivée et de départ, procédures à respecter ou encore fonctionnement de la délégation : autant d'éléments abordés durant cette séance de préparation. Les membres de Team Mauritius seront appelés à évoluer sur trois sites durant les Jeux, à savoir Dakar, Diamniadio et Saly. Le briefing devait, donc, permettre aux athlètes et entraîneurs de mieux appréhender leur environnement et de connaître les démarches auxquelles ils seront confrontés avant et pendant la compétition.

Les athlètes sensibilisés au dopage

La question du dopage a également occupé une place importante dans les échanges. Le Dr Koomaraisen Kistnareddy, de la Sports Medical Unit, a rappelé aux jeunes sportifs les principales règles antidopage ainsi que les précautions à prendre avant et pendant les compétitions. L'accent a notamment été mis sur la responsabilité individuelle des athlètes lorsqu'ils sont amenés à utiliser des médicaments ou d'autres produits.

Autre volet abordé : la sauvegarde dans le sport. Sanjaye Goboodun, président de l'Académie nationale olympique, a présenté les principes relatifs à la protection et au bien-être des athlètes.

Les échanges ont porté sur les comportements attendus au sein de la délégation, mais aussi sur la nécessité d'évoluer dans un environnement sûr et respectueux. Les jeunes sportifs ont notamment été sensibilisés à l'importance de signaler toute situation susceptible de compromettre leur sécurité ou leur bien-être.

Cette session marque ainsi une nouvelle étape dans la préparation de Team Mauritius. À travers ce briefing, le COM entend donner aux jeunes athlètes et à leurs entraîneurs les outils nécessaires pour aborder leur première expérience olympique dans les meilleures conditions possibles, en connaissance de leurs droits, de leurs devoirs et des règles qui encadreront leur présence au Sénégal.

À un mois du départ, le message est donc clair. Au-delà des performances sportives, les dix jeunes Mauriciens auront également la responsabilité de porter les couleurs du pays dans un événement historique pour le mouvement olympique africain.

La délégation mauricienne

Les athlètes

Athlétisme : Brice Tailly (110m haies hommes)

Badminton : Leo Douce (simple hommes), Elsa How Hong (simple dames)

Boxe : Denzel Namaseevayen (-55 kg hommes), Jean Julian Agathe (-60 kg hommes)

Cyclisme : Thomas Harel (Contre-la-montre individuel et course en ligne hommes)

Escrime : Lucas Aimé (Épée individuelle)

Judo : Hayden Khemnah (-81 kg hommes)

Tir à l'arc : Yugveer Bissessur (Individuel hommes)

Triathlon : Keira Rajabalee (Sprint individuel féminin)

Les officiels

Josian Lebon (Boxe), Yogeshwarsingh Mahadnac (Badminton), Kevin Arékion (Escrime) Alice St Louis (Triathlon), Noganaden Petrapermal (Judo), Michael Devalet (Athlétisme), Sébastien Achille (Cyclisme), Danny Shiu Fook Sien (Tir à l'arc)

Chef de Mission : Yousouf Bayjoo

Adjoint au Chef de Mission : Pascal Telvar

Chief Medical Officer : Dr Koomaraisen Kistnareddy

Représentante du MJS : Leena Doobaree