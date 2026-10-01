Ile Maurice: Pas de nouvelle hausse, mais le CEB reste sous pression

1 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Pas de nouvelle hausse du prix de l'électricité. C'est le message lancé hier par Thierry Ramasawmy, responsable de la communication du Central Electricity Board (CEB), alors que l'organisme fait face à une forte augmentation du coût du fioul lourd.

Après la publication d'un communiqué faisant état de cette hausse et de son impact sur les coûts de production, les interrogations n'ont pas tardé à surgir : les consommateurs doiventils s'attendre à une nouvelle augmentation des tarifs ? La Et la situation pourrait encore empirer. Le CEB réponse du CEB est claire : aucune hausse n'est prévue à ce stade.

Le CEB préfère mettre l'accent sur la consommation, à l'approche de l'été, une période durant laquelle la demande en électricité devrait augmenter. «CEB pe demann popilasion pa gaspiy kouran»,a rappelé Thierry Ramasawmy.

Les chiffres donnent toutefois une idée de la pression qui pèse sur les coûts de production. Entre janvier et septembre 2026, le CEB a consacré environ Rs 6,87 milliards à l'achat de fioul lourd, contre Rs 5,88 milliards durant la même période en 2025.

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Et la situation pourrait encore empire .Le CEB estime que les prix du fioul lourd pourraient continuer à augmenter dans les prochaines semaines, ce qui creuserait davantage l'écart entre le coût réel de production et les tarifs actuellement appliqués aux consommateurs.

Côté réserves, le CEB dispose de 47 472 tonnes métriques de fioul lourd, représentant entre 52 et 59 jours d'autonomie. Une cargaison supplémentaire de 26 000 tonnes métriques, partie d'Espagne et transitant par l'Afrique du Sud, est attendue le 20 octobre.

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