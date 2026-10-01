Cote d'Ivoire: Produits pétroliers - Le gasoil baisse de 125 Fcfa, hausse en revanche pour les industriels

Le gouvernement a dévoilé le 30 septembre 2026 les nouveaux prix des produits pétroliers pour le mois d'octobre 2026. Après deux mois de stabilité, le prix du gazoil recule. Il passe de 850 Fcfa à 725 Fcfa le litre, soit une baisse de 125 Fcfa. Cette détente profitera directement aux transporteurs, aux taxis et aux particuliers, à l'approche des fêtes de fin d'année.

En revanche, les autres produits grand public restent inchangés par rapport à septembre. Le Super sans plomb est maintenu à 905 Fcfa, le pétrole lampant à 780 Fcfa.

Le gaz butane domestique ne bouge pas non plus :

6 kg : 2 000 Fcfa

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12,5 kg : 5 200 Fcfa

15 kg : 6 965 Fcfa

17,5 kg : 8 125 Fcfa

25 kg : 11 610 Fcfa

28 kg : 13 000 Fcfa

Une nouvelle hausse pour les industriels est à noter. Le gouvernement poursuit en revanche le réajustement des tarifs destinés aux entreprises. Les produits industriels enregistrent une nouvelle augmentation.

Le DDO, Distillate Diesel Oil passe à 1 051 Fcfa/kg contre 946 Fcfa en septembre. Le DDO exonéré grimpe à 977 Fcfa/kg contre 872 Fcfa. Le Fuel Oil 180 s'établit à 546 Fcfa/kg contre 508 Fcfa.

Le butane vrac industriel et les bouteilles de plus de 28 kg connaissent la plus forte hausse. Le tarif passe de 547,037 Fcfa/kg à 659,523 Fcfa/kg.