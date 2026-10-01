Cote d'Ivoire: Sécurité électronique - Les acteurs mobilisés pour accompagner la transformation du secteur

Les entreprises membres du Groupement ivoirien des professionnels de la sécurité électronique (Gipse) se sont réunies, le 25 septembre, au Plateau, autour de nouvelles solutions de contrôle d'accès.

Le secteur de la sécurité électronique connaît un développement soutenu en Côte d'Ivoire, porté par l'essor de la construction ces deux dernières décennies et des besoins exigeants en matière de sécurisation des bâtiments et des infrastructures stratégiques.

Aussi la faîtière de la profession - le Groupement ivoirien des professionnels de la sécurité électronique (Gipse) - réunie le 25 septembre 2026, au Plateau, autour de nouvelles solutions de contrôle d'accès, a-t-elle manifesté son entière disposition à accompagner cette transformation du secteur.

Les professionnels ont notamment appelé à promouvoir les bonnes pratiques, à renforcer la conformité aux normes et à encourager une saine concurrence dans un secteur où les technologies évoluent vite et où les exigences de sécurité deviennent de plus en plus complexes.

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Représentants gouvernementaux, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, professionnels de la construction et décideurs privés ont pris part à la session.

Selon Bruno Martinato, président du Gipse, les bâtiments administratifs, les banques, les immeubles de grande hauteur et les installations sensibles et complexes nécessitent désormais des dispositifs capables de répondre à des exigences spécifiques en matière de protection, de contrôle et de traçabilité.

« L'objectif est de favoriser l'intégration des dispositifs de sécurité électronique dès la phase de conception des projets afin de mieux prendre en compte les contraintes propres à chaque infrastructure (...) Le Gipse entend aussi jouer un rôle dans l'amélioration de l'environnement règlementaire et professionnel du secteur », a-t-il expliqué.

Entre innovation, réglementation, formation des acteurs et respect des normes, la sécurité électronique apparaît comme un maillon de plus en plus important dans la conception et l'exploitation des infrastructures en Côte d'Ivoire.

Pour le Gipse, l'enjeu consiste à favoriser une croissance structurée fondée sur la compétence, la qualité des prestations et surtout le respect des règles.

« Il existe des solutions de sécurité électronique adaptées à tout type de projet. C'est ce que nous promouvons. Nous maintenons aussi un dialogue régulier et constructif avec les institutions publiques afin de partager notre expérience sur les questions liées à la sécurité électronique », a-t-il noté.

Jean-Claude Messina, responsable commercial Afrique du groupe scandinave Assa Abloy, spécialisé dans la fourniture de solutions de contrôle d'accès et de sécurité, a fait une présentation sur les évolutions des solutions de contrôle d'accès électronique proposées par sa structure.