Ethiopie: L'armée fédérale poursuit sa contre-offensive et gagne du terrain au Tigré

1 Octobre 2026
Radio France Internationale

Les troupes d'Addis Abeba, qui ont repris le contrôle de la ville d'Alamata lundi 28 septembre, se trouvent désormais un peu plus au nord. Un groupe proche des autorités fédérales affirment qu'elles affrontent désormais les combattants du Front de libération du peuple du Tigré à Korem, une localité située à une centaine de kilomètres au sud de Mekele, mercredi 30 septembre.

En Éthiopie, l'armée fédérale poursuit sa contre-offensive lancée en début de semaine au Tigré et continue de gagner du terrain. Après avoir repris la ville d'Alamata, lundi 28 septembre, cette dernière affronte désormais les troupes du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) un peu plus au nord.

Selon les Forces de paix du Tigré, un groupe proche d'Addis Abeba, des combats violents se sont effectivement déroulés à Korem, une localité située à un peu plus de 100 kilomètres de Mekele, la capitale du Tigré, mercredi 30 septembre, alors que depuis plusieurs jours, l'ouest de la province est, lui aussi, le théâtre de violents combats.

« Zone de guerre »

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En ce qui concerne le bilan des affrontements, si l'armée fédérale éthiopienne n'en a transmis aucun depuis la semaine dernière, les civils en paient le prix fort. Selon la BBC, des dizaines de personnes ont ainsi été tuées cette semaine à Alamata et dans ses environs. Un habitant de la cité déplore même que celle-ci soit devenue une véritable « zone de guerre ».

Plus à l'est, sur le front de l'Afar, les rebelles contrôlent toujours plusieurs localités, mais les combats ont poussé plus de 100 000 personnes à fuir, selon plusieurs sources humanitaires. Une association locale affirme pour sa part qu'une partie d'entre elles a trouvé refuge autour de Semera, la capitale régionale.

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