Afrique: Le désarmement des FDLR au coeur d'une nouvelle tournée d'émissaires congolais sur le continent et en Europe

Floribert Anzuluni, le ministre congolais de l'Intégration régionale, et Sumbu Sita, le haut représentant du président Félix Tshisekedi, ont successivement rencontrés le médiateur africain Faure Gnassingbé et le président angolais Joao Lourenço, mardi 29 et mercredi 30 septembre. Objectif : leur présenter les avancées et les prochaines étapes d'un processus contesté par Kigali qui estime que les modalités de neutralisation des FDLR doivent respecter les protocoles convenus dans le cadre de l'accord de Washington.

La question du désarmement des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui compte parmi les nombreux sujets de tensions entre Kinshasa et Kigali dans l'est de la RDC, est au coeur d'une nouvelle tournée diplomatique d'émissaires congolais qui doivent se rendre dans une dizaine de pays africains et européens, selon les informations de RFI.

Après une première étape à Lomé, mardi 29 septembre, où Floribert Anzuluni, le ministre congolais de l'Intégration régionale, et Sumbu Sita, le haut représentant du président Félix Tshisekedi, ont rencontré le médiateur africain Faure Gnassingbé, ces derniers ont été reçus par le président angolais Joao Lourenço, mercredi 30 septembre. Objectif : présenter les avancées et les prochaines étapes du processus.

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Affirmant que trois autres groupes avaient adhéré à leur démarche le 29 août, les autorités congolaises expliquent que celle-ci prévoit un dépôt volontaire des armes, un regroupement des combattants dans des sites de cantonnement, puis leur retour au Rwanda - un protocole que Kigali conteste, les autorités rwandaises estimant que rien ne peut remplacer les modalités de neutralisation des FDLR convenues dans le cadre de l'accord de paix de Washington.

Alors que le Rwanda estime que les engagements pris ne peuvent être modifiés unilatéralement, celui-ci accuse également l'armée congolaise de poursuivre sa coopération avec les FDLR - une information que dément Kinshasa - et demande à ce que les déclarations et les engagements des deux parties soient vérifiés selon les mêmes critères.