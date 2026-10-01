Congo-Brazzaville: Russie - Adoption d'un nouveau plan de coopération économique

Le Congo et la Fédération de Russie entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique. À l'occasion de la huitième session de la Commission mixte russo-congolaise, les deux parties ont convenu d'un plan global de coopération pour la période 2026-2028, avec plusieurs projets envisagés dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et des transports.

Le renforcement de la coopération russo-congolaise a été centre de la rencontre, ce 30 septembre à Brazzaville, entre le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et le premier vice-ministre russe de l'Énergie et coprésident de la huitième session de la Commission mixte russo-congolaise, Pavel Yourievitch Sorokine. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux consacrés à l'évaluation de la coopération bilatérale et à la définition de nouvelles perspectives pour les prochaines années.

Au terme des échanges, le responsable russe a vanté la portée du plan global de coopération économique 2026-2028, présenté comme une nouvelle étape dans les relations économiques entre les deux pays. « Nous avons signé un plan global de coopération économique pour la période 2026-2028 et c'est, pour la première fois dans l'histoire, que nous avons un plan concret de coopération économique », a déclaré Pavel Yourievitch Sorokine. Selon lui, les deux parties ont également finalisé et ratifié les instruments juridiques nécessaires à l'intervention des investisseurs russes au Congo. Ces dispositions doivent faciliter la concrétisation de projets dans plusieurs secteurs prioritaires.

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Le secteur énergétique figure parmi les domaines appelés à occuper une place importante dans cette nouvelle phase de coopération. Le projet d'oléoduc reliant Pointe-Noire à Brazzaville et Maloukou fait partie des initiatives structurantes autour desquelles les deux pays ont déjà engagé un processus de collaboration. Cette dernière devrait également s'étendre à l'agriculture, à la médecine et aux transports. « Nous sommes prêts à réaliser des projets concrets dans le domaine énergétique, agricole, de médecine et de transport », a souligné le premier vice-ministre russe de l'Énergie.

Les travaux de la huitième session de la Commission mixte russo-congolaise doivent, par ailleurs, permettre de faire le point sur la mise en oeuvre des engagements pris lors des précédentes rencontres. Ils visent également à définir les priorités et les mécanismes devant encadrer la coopération bilatérale sur la période 2026-2028.