Soudan: Le ministère des Finances renforce son partenariat avec la BAII pour financer ses infrastructures

1 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances, le Dr Gibril Ibrahim, s'est entretenu ,en marge des réunions annuelles de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII) à Doha, avec Alaa Mohamed , directeur de la division Afrique de l'institution. Cette rencontre, à laquelle participait le gouverneur adjoint de la Banque centrale du Soudan, vise à diversifier les partenariats internationaux pour soutenir la relance économique du pays.

M. Alaa a réaffirmé le soutien de la BAII aux projets soudanais, précisant que l'aide se concentrera initialement sur l'assistance technique, les études de faisabilité et le renforcement des capacités institutionnelles afin de rendre ces projets éligibles aux financements futurs.

De son côté, le ministre des Finances a souligné que Khartoum ambitionne de bâtir un portefeuille de projets nationaux bancables. L'objectif prioritaire est de réhabiliter les infrastructures de base, de rétablir les services publics essentiels et de relancer les secteurs productifs.

Les deux parties ont insisté sur l'importance stratégique de ces infrastructures pour désenclaver les zones de production, faciliter le commerce régional et stimuler l'intégration économique du Soudan.

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