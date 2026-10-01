Afrique: Soudan-Libye - Les forces conjointes inaugurent de nouvelles infrastructures militaires à Dongola

Le commandement des forces conjointes soudano-libyennes a inauguré mercredi à Dongola plusieurs nouvelles infrastructures, dont un complexe résidentiel pour les officiers. Cet événement a coïncidé avec la sortie de la 338e promotion de la formation fondamentale en renseignement militaire..

Ces nouvelles installations s'inscrivent dans le cadre de la modernisation des infrastructures militaires visant à offrir un environnement de travail optimal et à améliorer les performances opérationnelles. Parallèlement, la remise des diplômes reflète la priorité accordée par le commandement à la formation continue et au renforcement des compétences du capital humain.

La cérémonie a également été marquée par la distinction des majors de promotion ainsi que de plusieurs personnalités clés pour leur contribution au développement des capacités des forces conjointes. L'événement s'est conclu sur l'engagement ferme à poursuivre les efforts de reconstruction et de qualification des troupes.