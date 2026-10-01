Soudan: Le Conseil du réveil révolutionnaire annonce la mobilisation de ses forces aux côtés de l'armée

1 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Conseil du réveil (Sahwa) révolutionnaire soudanais a proclamé le déploiement imminent de ses troupes sur les différents fronts, précisant qu'elles attendent désormais les directives du commandement des Forces armées soudanaises (FAS).

S'exprimant mercredi au nom du chef du mouvement, Cheikh Moussa Hillel Abdallah, le secrétaire général du Conseil, le Dr Abdel Rahman Hassan Saïd a affirmé devant un parterre d'officiers de l'armée que ses troupes étaient en état d'alerte maximale.

M. Saïd a réaffirmé le rejet catégorique de toute ingérence étrangère, martelant que la souveraineté nationale demeure la prérogative exclusive du peuple soudanais. Il a ajouté que « la bataille pour la dignité » se poursuivra jusqu'au rétablissement complet de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire.

Par ailleurs, le commandant du 6e régiment de la région de Mostariha (Darfour du Nord), Habib Mosa Hillel, a confirmé que ses unités ont achevé leurs préparatifs logistiques et tactiques, prêtes à être projetées sur le terrain dès réception des ordres de marche.

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