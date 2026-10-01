Afrique de l'Ouest: Maîtrise des techniques économétriques - Un séminaire régional à Dakar du 28 septembre au 2 octobre

1 Octobre 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Adou Faye

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) et la Banque des Etats de l'Afrique centrale (Beac) et la Banque centrale des Comores (Bcc) organisent, dans le cadre du Prograrnrne Bceao/Beeac/Bcc, un séminaire régional à Dakar (Sénégal) sur le thème « Techniques éconornétriques », du 28 septembre au 2 octobre 2026. Selon une note d'information, il est destiné au personnel des administrations économiques et financières (Aef) de l'Uemoa, de la Cemac et de l'Union des Comores.

Axé sur la modélisation et les prévisions macroéconomiques, ce séminaire, explique-t-on, réunit une quarantaine de participants autour d'un objectif central : renforcer leur maîtrise des méthodes et outils économiques appliqués à l'analyse macroéconomique et développer leur capacité à interpréter de manière critique les résultats des modèles. Il vise ainsi à contribuer à des analyses économiques de meilleure qualité et à un éclairage plus pertinent de la prise de décision publique.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Madame Jocelyne Dogbe épse Azoma, Directeur Général du Cofeb.

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Les travaux portent sur les fondamentaux de l'économétrie, la typologie des données et les étapes de construction d'un modèle économétrique, ainsi que sur les principaux types de modèles économétriques. Ils abordent également les tests économétriques, les méthodes de diagnostic ainsi que l'utilisation des modèles à des fins de prévision.

Des travaux pratiques sur des données réelles, réalisés à l'aide des logiciels Stata et EViews, complètent la formation.

Le séminaire est animé par le Professeur Fodiyé Bakary Doucouré, spécialiste de la modélisation statistique et économétrique, ainsi que de l'analyse et de la prévision des séries temporelles.

Maître de conférences titulaire à l'Ucad, le Professeur Doucouré dispense des enseignements en statistique, probabilités, économétrie, techniques de prévision et mathématiques appliquées. Il est diplômé notamment de l'Institut de statistique de l'Université de Paris-Isup et de l'Université Paris Nanterre.

La clôture de la formation est prévue pour le 2 octobre 2026.

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