Afrique de l'Ouest: Mali - Le Trésor Public obtient 38,231 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour faire face aux besoins de financement du budget de l'Etat Malien, le Trésor Public de ce pays a obtenu le mercredi 30 septembre 2026 sur le marché financier de l'UEMOA, la somme de 38,231 milliards FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

Le montant mis en adjudication était de 40 milliards de FCFA. Les soumissions globales se sont élevées à 44,485 milliards de FCFA (exclusivement des bons et obligations de 3 ans). Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 111,21%.

Le montant des soumissions retenu est 38,231 milliards de FCFA et celui rejeté à 6,254 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 85,94%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,90% pour les bons et 7,74% pour les obligations.

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L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 septembre 2027. Concernant le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Le Trésor Public malien compte d'autre part rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 1er octobre 2029. Il s'engage par ailleurs à payer les intérêts par an selon un taux de 6 % et ce dès la fin de la première année.