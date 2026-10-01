Maroc: Un lanceur d'alerte révèle que les autorités ont utilisé un réseau de surveillance pour réduire au silence des journalistes et des militant·e·s

communiqué de presse

Le témoignage d'un ancien agent des services de sécurité offre un éclairage rare sur la manière dont le système de surveillance marocain fonctionne de l'intérieur.

Des cibles ont été enregistrées à leur insu en détention, dans des bureaux, des voitures et des aéroports.

Les services de renseignement ont travaillé en collusion avec des propriétaires de boutiques de téléphonie pour vendre des téléphones préinfectés par un logiciel espion.

Les autorités marocaines disposent d'un vaste appareil de surveillance combinant des outils numériques et analogiques leur permettant de suivre, surveiller et au bout du compte réduire au silence des journalistes, des militant·e·s et d'autres voix critiques à l'égard du pouvoir, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport.

Intitulé « On commence par le verdict ». Au coeur de l'appareil de surveillance marocain, ce rapport montre que les autorités marocaines utilisent la surveillance illégale pour attaquer des défenseur·e·s des droits humains, des journalistes et d'autres voix dissidentes et les soumettre à des poursuites pénales, un harcèlement judiciaire et d'autres formes de répression, en violation de leurs droits à la liberté, au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique.

« Le Maroc a pleinement adopté des pratiques techno-autoritaires, acquérant un vaste éventail de technologies de surveillance qui permettent la mise en place et le fonctionnement d'un système répressif spécifiquement conçu pour instiller la peur chez les militant·e·s des droits humains et les journalistes, les faire taire et entraver leur travail au Maroc comme à l'étranger », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

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Le Maroc a nié à maintes reprises utiliser des logiciels espions pour espionner ses citoyen·ne·s. Or, de nouveaux éléments recueillis par Amnesty International, dont le témoignage d'un lanceur d'alerte et des informations divulguées à la suite de fuites (données de surveillance, registres gouvernementaux de cibles de logiciels espions et archives d'entreprises vendant des outils de surveillance), prouvent le contraire. À partir de ces preuves, l'organisation est en mesure de détailler non seulement l'éventail d'outils et de techniques utilisés contre la dissidence, mais aussi le réseau de vendeurs internationaux qui les fournissent.

Notre rapport présente le panorama le plus détaillé à ce jour des outils déployés par les autorités marocaines, tels que des logiciels espions de haute technologie, des systèmes d'écoute et des traceurs, pour espionner des journalistes et des défenseur·e·s des droits humains, entre autres. Le Maroc achète ses outils de surveillance à des entreprises basées en Israël, dans l'Union européenne et aux États-Unis, parmi lesquelles NSO Group, la compagnie italienne de logiciels espions Hacking Team (devenue depuis Memento Labs) et le réseau d'entreprises germano-britannique composé de Gamma Group et de FinFisher.Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International

« Notre rapport présente le panorama le plus détaillé à ce jour des outils déployés par les autorités marocaines, tels que des logiciels espions de haute technologie, des systèmes d'écoute et des traceurs, pour espionner des journalistes et des défenseur·e·s des droits humains, entre autres. Le Maroc achète ses outils de surveillance à des entreprises basées en Israël, dans l'Union européenne et aux États-Unis, parmi lesquelles NSO Group, la compagnie italienne de logiciels espions Hacking Team (devenue depuis Memento Labs) et le réseau d'entreprises germano-britannique composé de Gamma Group et de FinFisher.

« C'est une nouvelle preuve de l'existence d'une économie mondiale de la techno-oppression, rendue possible par des entreprises et des États qui ne respectent pas leurs obligations aux termes du droit international.

« Face à cet écosystème répressif, il est difficile et dangereux au Maroc d'exercer ses droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Même après avoir été libérées de prison, les personnes visées continuent de vivre sous surveillance et font l'objet de campagnes de dénigrement fondées sur des informations d'ordre privé ne pouvant être obtenues que par la surveillance. Les autorités marocaines doivent mettre immédiatement un terme à la surveillance illégale des défenseur·e·s des droits humains et des journalistes », a déclaré Agnès Callamard.

Les preuves numériques découvertes par Amnesty International montrent que les défenseur·e·s des droits humains ont été pris pour cible au moyen de diverses méthodes, dont l'infection physique des appareils ; les attaques « un clic », qui nécessitent généralement que la victime clique sur un lien malveillant ; les attaques « zéro clic », qui peuvent infecter une cible sans qu'il n'y ait besoin de cliquer sur un lien ni de faire une quelconque action ; et les attaques par injection réseau, menées par le biais du réseau de l'opérateur public Maroc Telecom.

Un lanceur d'alerte au coeur du système de surveillance marocain

Amnesty International avait déjà publié les toutes premières preuves numériques de l'infection par le logiciel espion Pegasus de téléphones mobiles appartenant à des défenseur·e·s des droits humains et des militant·e·s marocains.

Son nouveau rapport identifie la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) comme étant l'entité responsable du déploiement de Pegasus au Maroc et des utilisations abusives largement attestées de ce logiciel espion contre des militant·e·s et des journalistes entre 2017 et 2021, malgré les démentis des autorités marocaines.

Un ancien employé de la DGST, que nous appellerons Safir, a joué le rôle de lanceur d'alerte. Dans un certain nombre d'entretiens menés sur plusieurs années, il a décrit le fonctionnement interne de la DGST et détaillé le vaste éventail d'outils et de techniques de surveillance utilisés par cet organisme. Amnesty International a pu corroborer les principaux aspects de son témoignage à partir de sources indépendantes, de preuves techniques et d'entretiens avec des défenseur·e·s des droits humains.

En combinant les témoignages directs de cet ancien agent de la DGST avec des recherches de criminalistique numérique, des entretiens avec 10 cibles de surveillance et des données issues de fuites sur les opérations de surveillance au Maroc et sur divers fournisseurs de technologies de surveillance, Amnesty International est en mesure de rendre compte de la façon la plus détaillée et la plus révélatrice qui soit des opérations de surveillance menées par l'État marocain, tout en replaçant dans leur contexte les utilisations abusives de logiciels espions, qui ne sont qu'une tactique parmi d'autres au sein d'un vaste système de surveillance et de contrôle.

Le témoignage de Safir permet d'établir comment les appareils personnels sont infiltrés. Les personnes visées sont filmées et enregistrées à leur insu en détention, dans leur bureau, leur voiture ou des cafés, et même dans leur chambre à coucher. Leurs appels téléphoniques sont régulièrement interceptés. Leurs données de localisation sont suivies, révélant les déplacements quotidiens des militant·e·s et de leurs associé·e·s. Safir a aussi raconté que des boutiques de téléphonie avaient été choisies pour vendre des téléphones mobiles préinfectés par un logiciel espion par la DGST, et que des voisin·e·s de défenseur·e·s des droits humains étaient recrutés comme informateurs ou informatrices.

Ces tactiques touchent non seulement les militant·e·s visés, mais aussi leurs familles et leurs réseaux amicaux et professionnels. Les agent·e·s agissent sans contrôle judiciaire ni obligation de rendre des comptes et prennent pour cible les militant·e·s en secret et en toute impunité.

« L'éventail d'outils qu'ils déploient est vaste, mais leur objectif est clair : faire chanter, discréditer, humilier et, si nécessaire, emprisonner injustement celles et ceux qui font entendre leur voix pour défendre les droits humains au Maroc, a déclaré Rebecca White, chercheuse au Security Lab d'Amnesty International.

« Au bout du compte, les défenseur·e·s des droits humains marocains n'ont pratiquement nulle part où se cacher et aucun moyen d'échapper au réseau de surveillance tous azimuts de l'État, qui s'étend même au-delà des frontières du Maroc. »

L'éventail d'outils qu'ils déploient est vaste, mais leur objectif est clair : faire chanter, discréditer, humilier et, si nécessaire, emprisonner injustement celles et ceux qui font entendre leur voix pour défendre les droits humains au MarocRebecca White, chercheuse au Security Lab d'Amnesty International

« Au bout du compte, les défenseur·e·s des droits humains marocains n'ont pratiquement nulle part où se cacher et aucun moyen d'échapper au réseau de surveillance tous azimuts de l'État, qui s'étend même au-delà des frontières du Maroc. »

Comment la DGST s'en prend aux militant·e·s

Les opérations de surveillance du Maroc sont principalement mises en oeuvre par la DGST. Si beaucoup de techniques de surveillance hautement sophistiquées peuvent être appliquées à distance, le recours à l'infection physique des appareils fait partie des principales méthodes de surveillance utilisées par la DGST contre des journalistes et des militant·e·s.

Dans son témoignage, Safir a indiqué que les logiciels espions étaient couramment déployés lorsque les personnes visées étaient en transit dans des aéroports marocains, ainsi qu'au moyen de stratagèmes permettant de leur fournir subrepticement de « nouveaux » appareils par l'intermédiaire de boutiques de téléphones de seconde main. Ces téléphones semblent neufs et en parfait état mais, une fois activés, ils donnent aux autorités un accès total aux communications de la personne concernée.

« Nous avons infecté de nombreux cybercafés avec le logiciel espion Remote Control System (RCS). Les agents sur le terrain nous disaient dans quel cybercafé la cible se rendait, et nous pouvions voir ce qu'elle y faisait car nous avions au préalable infecté toutes les machines de l'établissement », a déclaré Safir.

Le logiciel espion RCS permet de suivre les appels, de lire les messages, d'accéder aux photos et d'enregistrer le son.

Une fois qu'une personne est désignée comme cible de surveillance, la DGST dispose de tout un éventail d'outils à sa disposition, notamment des technologies numériques sophistiquées de surveillance ciblée et de surveillance de masse. Outre la surveillance des téléphones, les autorités placent secrètement des micros et d'autres appareils enregistreurs dans des lieux privés pour écouter les conversations.

Le journaliste Omar Radi, qui a subi des années de harcèlement puis a été emprisonné pour son travail sur la corruption et les violations des droits humains, a été visé par cette méthode. Selon Safir, des petits micros sans fil transmettant des informations cryptées par ondes radio ont été installés dans les fixations des lampes de son appartement.

Les défenseur·e·s des droits humains font aussi l'objet de surveillance, de poursuites judiciaires et de campagnes de dénigrement fondées sur des informations qui, selon eux, ont été obtenues par la surveillance. Ces campagnes sont menées par le biais de médias proches du pouvoir, et visent souvent à délégitimer ou à stigmatiser les militant·e·s dans la société marocaine.

Dès que je parle en public, dès que j'écris une publication sur Facebook, dès que je mets quelque chose sur Instagram, ils scrutent le moindre de mes mouvements, ils m'insultent. Ce ne sont pas des médias, ce sont des outils de terreur Omar Radi.

« Dès que je parle en public, dès que j'écris une publication sur Facebook, dès que je mets quelque chose sur Instagram, ils scrutent le moindre de mes mouvements, ils m'insultent. Ce ne sont pas des médias, ce sont des outils de terreur », a déclaré Omar Radi.

Les soupçons d'intrusion dans leur espace privé et leur domicile ont de profondes répercussions psychologiques sur les défenseur·e·s des droits humains.

En 2021, Fouad Abdelmoumni, militant des droits humains de longue date, a été filmé à son insu à l'intérieur de son domicile avec sa compagne, et la vidéo a été diffusée sur WhatsApp.

« Quand j'ai vu les images de moi et ma partenaire au lit, j'ai pu facilement déterminer d'où et sous quel angle l'enregistrement avait été effectué. Ça devait être la climatisation. Je suis allé voir mais je n'ai rien trouvé, donc j'en ai déduit qu'ils avaient été capables d'installer et d'enlever facilement le dispositif. La qualité de l'image et du son était très bonne, alors qu'il faisait nuit, donc il devait s'agir d'un équipement très sophistiqué », a-t-il déclaré.

Safir a confirmé le témoignage de Fouad Abdelmoumni, le qualifiant de « cas d'école » : une opération de surveillance de la DSGT suivie d'une opération de nettoyage pour ne laisser aucune trace.

Cette enquête a été menée dans le cadre d'une collaboration avec 14 organisations du secteur des médias coordonnées par Forbidden Stories, et s'appuie sur le travail du journaliste d'investigation marocain Hicham Mansouri - lui-même victime de l'appareil de surveillance du Maroc et aujourd'hui exilé en France. En 2015, il avait été emprisonné sur la base d'accusations d'« adultère » et d'« exploitation sexuelle » forgées de toutes pièces, après un procès qui ne respectait pas les normes internationales. Il a raconté à Amnesty International comment la surveillance menait à l'autocensure.

« C'est très violent. Un ami m'a dit que, après avoir subi ça pendant des années, il avait ressenti une sorte de soulagement le jour où il avait été mis en prison », a déclaré Hicham Mansouri.

En octobre 2019, s'appuyant sur des analyses criminalistiques, Amnesty International a fait état des premières tentatives d'infection par Pegasus au Maroc. Celles-ci visaient Abdessadak El Bouchattaoui, avocat défenseur des droits humains ayant participé à la défense de manifestant·e·s du Hirak. Les dossiers du Pegasus Project montrent que son numéro de téléphone a été entré dans le système marocain de déploiement de Pegasus le 19 septembre 2017, puis sélectionné à plusieurs reprises comme cible du logiciel espion, notamment le 23 octobre 2017, peu avant qu'il reçoive d'un lien d'infection par SMS. Cela confirme que Pegasus était parfaitement opérationnel au Maroc dès octobre 2017.

L'évolution du logiciel espion Pegasus et son utilisation contre des défenseur·e·s des droits humains et des journalistes

À partir de l'analyse de documents juridiques, de registres de surveillance divulgués à la suite de fuites, de renseignements obtenus à partir d'informations disponibles en libre accès et du témoignage de Safir, le rapport d'Amnesty International apporte de nouveaux éléments prouvant que, dès septembre 2017, la DGST a commencé à déployer et à utiliser Pegasus, des membres du personnel de NSO Group ayant procédé à des démonstrations ou à des essais du système lors de visites au Maroc. NSO Group est l'entreprise qui a mis au point le tristement célèbre et hautement intrusif logiciel espion Pegasus.

De nouvelles preuves, issues de documents internes inédits de NSO Group divulgués dans le cadre d'une longue procédure intentée au civil par WhatsApp et Meta aux États-Unis, indiquent que du personnel de NSO a mené des formations et fait des tests pour démontrer les nouvelles capacités de son logiciel espion au bénéfice des autorités marocaines, client désigné en interne par l'entreprise sous le nom de code Morgen.

Une analyse menée par Amnesty International de tous les numéros de téléphones cibles entrés dans le système marocain de déploiement de Pegasus entre septembre et décembre 2017 apporte de nouvelles preuves que les défenseur·e·s des droits humains et les journalistes indépendants étaient les cibles prioritaires de la DGST.

Amnesty International a pu identifier les propriétaires de 103 numéros de téléphones marocains figurant parmi les cibles potentielles de Pegasus. Soixante-cinq étaient des membres de la société civile (34 défenseur·e·s des droits humains, 22 journalistes et autres professionel·le·s des médias, cinq avocat·e·s et quatre universitaires), 25 étaient des représentant·e·s politiques ou des membres des autorités, et cinq étaient des diplomates ou des représentant·e·s d'organisations internationales. Les huit restant étaient notamment des hommes ou femmes d'affaires, des personnalités religieuses et d'autres personnes dont l'identité ou la catégorie d'appartenance restent floues.

Ces registres montrent que les numéros de téléphone de défenseur·e·s des droits humains et de journalistes de premier plan ont été parmi les premiers à être enregistrés dans le système Pegasus, ce qui indique que la DGST a acquis ce logiciel espion hautement intrusif en priorité dans ce butDonncha Ó Cearbhaill, directeur du Security Lab d'Amnesty International

« Ces registres montrent que les numéros de téléphone de défenseur·e·s des droits humains et de journalistes de premier plan ont été parmi les premiers à être enregistrés dans le système Pegasus, ce qui indique que la DGST a acquis ce logiciel espion hautement intrusif en priorité dans ce but, a déclaré Donncha Ó Cearbhaill, directeur du Security Lab d'Amnesty International.

« S'appuyant sur une analyse technique des attaques menées au moyen de Pegasus, le rapport prouve également l'existence de nombreux cas d'utilisations abusives de ce logiciel espion et présente des preuves numériques permettant de les attribuer à la DGST. Tous ces résultats apportent des preuves solides de la responsabilité du Maroc dans une vaste campagne de surveillance menée au moyen de Pegasus dans plusieurs pays contre des journalistes, des militant·e·s, des avocat·e·s et des responsables politiques critiques à l'égard du pouvoir. »

Quatre semaines avant la publication de son rapport, Amnesty International a écrit aux autorités marocaines, mais elle n'a reçu aucune réponse.

De même, avant la publication, l'organisation a écrit aux entreprises qui sont citées dans le rapport pour leur faire part de ses principales conclusions concernant leurs activités.

Verint a répondu qu'elle s'était « désengagée de ce secteur d'activité le 1er février 2021 », précisant : « Les demandes de renseignements des médias doivent être adressées à Cognyte Software Ltd. »

Memento Labs a déclaré : « Nous sommes en mesure de vous confirmer que nous n'avons aucun contrat en cours avec aucun organisme marocain », ajoutant que « ces dernières années, Memento Labs a changé radicalement sa manière de faire des affaires et a déjà mis en oeuvre un programme interne de conformité afin de suivre attentivement la situation dans les pays. »

Amnesty International n'a pas reçu de réponse des autres entreprises.

Aux fins de ce rapport, Amnesty International considère comme illégale la surveillance exercée en violation de la législation et des procédures nationales régissant son usage. La surveillance peut également être illégale, même si elle est menée conformément aux procédures nationales, si elle contrevient au droit international relatif aux droits humains et aux normes afférentes.

Les pratiques de surveillance du Maroc et beaucoup des outils qu'il utilise sont contraires au droit international relatif aux droits humains et aux normes en la matière. Le Maroc doit cesser de toute urgence de surveiller les défenseur·e·s des droits humains et les journalistes qui exercent leurs droits humains en toute légalité. Les autorités judiciaires marocaines doivent diligenter une enquête indépendante et efficace sur tous les cas signalés de surveillance illégale par la DGST.

Les États doivent arrêter d'exporter au Maroc des logiciels espions, outils de criminalistique numérique et autres technologies portant atteinte à la vie privée tant qu'un système de garanties capable d'empêcher les atteintes aux droits humains dans la pratique ne sera pas en place.