Sénégal: Conseil des ministres du 30-09-2026 - Rentrée scolaire, jeunesse, cancer... les priorités du Président Bassirou Diomaye Faye

Lors du Conseil des ministres au Palais de la République ce 30 septembre 2026, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a placé l'école en tête de ses priorités. Il a aussi appelé à garantir la continuité des services publics et à intensifier la lutte contre le cancer. Voici tout ce qu'il faut savoir concernant sa communication.

L'école au centre

Le Chef de l'État demande au Gouvernement de prendre « toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer une bonne rentrée scolaire », tout en « préservant la stabilité sociale ». Il souligne « l'urgence d'accélérer » les constructions et réhabilitations de salles de classes, ainsi que l'éradication des abris provisoires.

Bassirou Diomaye Faye juge « impératif » de renforcer le dialogue social préventif avec les syndicats d'enseignants et de faire respecter les engagements sur les indemnités d'examens et les revalorisations statutaires. Il appelle aussi à une réforme concertée des curricula, avec la montée en puissance du numérique et la régulation des réseaux sociaux. Il demande enfin un contrôle renforcé de l'enseignement privé et une meilleure intégration des Daara.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les jeunes, acteurs des politiques publiques

Après l'installation du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS) ce 29 septembre, le Président exige « la participation effective des jeunes dans les prises de décision ». Il ordonne le « déploiement urgent » de la Nouvelle Politique nationale de l'Emploi, « déjà validée ». Il recevra désormais les membres du CCJS lors d'une « rencontre annuelle d'écoute et d'évaluation ».

Services publics et santé

Le Président Faye rappelle que « la continuité des services publics demeure un impératif ». Il cite l'accès aux soins, l'eau potable, l'électricité, la téléphonie et la sécurisation des stocks réglementaires de denrées. À l'heure d'Octobre rose, le Chef de l'État estime que la lutte contre le cancer « reste une priorité majeure de notre politique de santé ». Il félicite la LISCA et demande un volet « Prévention » systématique, une meilleure prise en charge des enfants malades et la mise en service rapide du Centre national d'Oncologie de Diamniadio.

Campagne agricole

Alors que l'hivernage 2026 « entame sa dernière phase », il demande une préparation soutenue de la campagne de l'arachide, avec un financement adapté et l'exécution du Plan de Transformation industrielle de la SONACOS.