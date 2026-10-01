Sénégal: Joola, Casamance et Sénégal 2050 - Les principales directives du Premier ministre

La communication du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô lors du conseil des ministres du 30 septembre 2026, a porté principalement sur deux dossiers : la prise en charge du statut du « Mémorial du Bateau le Joola » et l'accélération de la mise en œuvre des projets de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Abordant le premier point, le Premier ministre est revenu sur sa participation, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, à la cérémonie officielle marquant le 24e anniversaire du naufrage du Bateau le Joola, organisée le samedi 26 septembre 2026 à Ziguinchor, au nom du président de la République.

Il a indiqué que la question du statut du Mémorial du Joola figurait parmi les préoccupations exprimées par les familles des victimes et les rescapés. À ce titre, il a demandé au ministre chargé de la Culture, en relation avec le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de prendre les dispositions nécessaires afin que le projet de décret portant formalisation du statut du Mémorial soit soumis au Conseil des ministres au mois de novembre 2026.

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Le Premier ministre a également invité les ministres concernés à veiller à la bonne préparation du Conseil interministériel consacré au Plan Diomaye pour la Casamance. Cette rencontre est prévue à Ziguinchor au mois de novembre 2026.

Dans le même cadre, il a demandé aux ministres chargés des Finances et des Infrastructures de prévoir les crédits budgétaires nécessaires à la réfection du pont Émile Badiane ainsi qu'au démarrage des travaux de construction du second pont.

Une attention particulière a également été accordée aux familles des victimes et des rescapés en situation de vulnérabilité. Le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a été invité à s'assurer de leur recensement dans le Registre national unique et de leur inscription effective sur la liste des bénéficiaires des Bourses nationales de sécurité familiale.

Sénégal 2050 : accélérer la mise en œuvre des projets

Le second volet de la communication du Premier ministre a porté sur l'accélération de la mise en oeuvre des projets de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050. Ahmadou Al Aminou Lô a fait part au Conseil des ministres des actions correctives à mettre en œuvre afin de renforcer les pilotages stratégique et opérationnel des projets et programmes.

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle, il a insisté, dans le prolongement des dialogues de gestion, sur la nécessité d'assurer l'alignement des activités des départements ministériels sur le Référentiel Sénégal 2050. Cette exigence concerne également les plans stratégiques de développement des organismes et sociétés parapublics. En clôturant sa communication, le Premier ministre a rappelé les diligences relatives à l'actualisation de l'Agenda législatif du quatrième trimestre 2026.