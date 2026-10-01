Afrique: CAN 2027 - Les Barea s'éloignent de la qualification

Aucune victoire en deux matchs. Madagascar occupe la troisième place provisoire du groupe L après sa défaite face au Nigeria et son match nul contre la Tanzanie.

Les chances de qualification s'amenuisent. Après les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, les Barea se rapprochent de la porte de sortie. La hiérarchie n'a visiblement pas été respectée lors des deux journées inaugurales des qualifications dans le groupe L.

La Guinée-Bissau, considérée comme l'outsider et issue du chapeau 4, a surpris les Super Eagles nigérians (3-0), mardi, pour le compte de la deuxième journée. Elle avait dominé d'entrée la Tanzanie (2-0), l'un des trois pays organisateurs de la prochaine CAN, qualifié d'office. Le Nigeria figure pourtant parmi les grandes nations du continent et les favoris du groupe.

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Madagascar, issu du chapeau 2, s'est incliné contre le Nigeria (1-2) sur la pelouse de ce dernier, vendredi, puis a été tenu en échec par la Tanzanie (1-1), mardi, lors de la deuxième journée. Le classement provisoire est ainsi inversé par rapport à la hiérarchie établie sur le papier entre les quatre sélections du groupe L. Avec deux victoires en autant de matchs, la Guinée-Bissau réalise un début de parcours sans faute et caracole en tête avec 6 points, devant le Nigeria (3 points).

Un ticket sur deux

Madagascar occupe la troisième place devant la Tanzanie, les deux sélections comptant un seul point chacune. À ce rythme, les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins s'éloignent de la qualification au fil des éliminatoires. Mathématiquement, leurs chances restent intactes, mais ce début de parcours place déjà la Grande Île en ballottage défavorable.

Madagascar affrontera la Guinée-Bissau, leader provisoire du groupe, en matchs aller-retour lors des troisième et quatrième journées, entre le 9 et le 17 novembre, soit dans un peu plus d'un mois. Le coach Martins a reconnu les failles de son groupe, qui a connu peu de changements depuis sa prise de fonctions, il y a deux ans. «Nous allons améliorer l'efficacité offensive et défensive. En deuxième mi-temps, nous étions peut-être moins bien physiquement, alors que nous devrions être plus compacts pour mieux défendre», a reconnu le technicien franco-portugais lors de la conférence de presse après le match contre la Tanzanie.

Pour remonter la pente, le sélectionneur envisage-t-il de remanier son groupe et de détecter de nouveaux joueurs capables d'apporter un nouveau souffle à l'équipe ? D'ailleurs, la fédération et le staff technique n'ont pas pleinement exploité la possibilité offerte par la FIFA de disputer jusqu'à quatre rencontres durant cette fenêtre internationale, qui ne prend fin que le 6 octobre. Deux matchs amicaux supplémentaires auraient ainsi pu être programmés. Ces rencontres auraient permis au staff technique de tester ses joueurs, notamment les nouveaux.