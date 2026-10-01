Madagascar: Projet Hydroélectrique - Volobe Amont franchit une nouvelle étape

Signé ce mercredi à Iavoloha, le protocole d'accord sur Volobe Amont relance le projet de centrale de plus de 120 mégawatts. Reste à boucler le financement avant le début des travaux.

Le protocole d'accord a été signé ce mercredi 30 septembre au palais d'État d'Iavoloha entre l'État malgache et la Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe (CGHV). Située sur la rivière Ivondro, dans la région Atsinanana, la future centrale doit produire plus de 120 mégawatts d'électricité. Le document a été signé par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Radonirina Lucas Rabearimanga, et le directeur général de la Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe, Rémy Huber. La signature ouvre la voie à la poursuite des démarches nécessaires au bouclage financier, préalable au démarrage travaux.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, ainsi que de l'ambassadeur de l'Union européenne, Roland Kobia, et de l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois. L'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale figurent parmi les partenaires associés au projet. La contribution annoncée de l'Union européenne atteint 212 millions d'euros, soit plus de 1 000 milliards d'ariary. Elle doit également participer au financement de la ligne de transmission prévue dans le cadre du projet de renforcement des réseaux de transport d'énergie.

Augmentation de l'offre

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Sur le plan de l'approvisionnement, la production de Volobe Amont doit être répartie entre deux pôles majeurs. Environ 60 mégawatts seront destinés à Toamasina et plus de 60 mégawatts alimenteront le réseau interconnecté d'Antananarivo par l'intermédiaire de PRIRTEM I. Selon les données communiquées par les promoteurs, la production annuelle devrait atteindre environ 750 gigawattheures. La capacité annoncée a évolué au fil du développement du projet : longtemps présentée à 120 mégawatts, elle est désormais donnée à plus de 120 mégawatts, jusqu'à mégawatts dans les communications récentes.

Pour la population et les activités économiques, l'enjeu réside notamment dans l'augmentation de l'offre disponible. Une production supplémentaire peut contribuer à répondre aux besoins des ménages, des commerces, des services et des entreprises, dont le fonctionnement dépend de l'électricité. Le projet doit également renforcer les capacités d'alimentation de Toamasina et du réseau interconnecté d'Antananarivo.

Volobe Amont est toutefois le résultat de plusieurs années de préparation. La CGHV, chargée du développement du projet, a été créée en 2016. En 2019, Africa50, Colas, Jovena et SN Power avaient conclu un pacte d'actionnaires pour développer une centrale de 120 mégawatts sur l'Ivondro.

Une étape contractuelle importante avait été franchie le 26 mai 2023 avec la signature du contrat de concession et du contrat d'achat d'électricité entre l'État et la CGHV. La concession avait alors été fixée à 25 ans à compter de la mise en service commerciale.