Madagascar: Littérature - Alexandre Lenot présente son roman primé

Lauréat du Prix des Cinq Continents de la Francophonie 2026, Alexandre Lenot a présenté « Cette vieille chanson qui brûle » au public, avant de remettre un exemplaire de son roman à la Bibliothèque nationale de Madagascar.

La littérature francophone était à l'honneur hier dans la salle Dox de la Bibliothèque nationale de Madagascar. Lauréat du Prix des Cinq Continents de la Francophonie 2026, l'écrivain français Alexandre Lenot y a présenté son deuxième roman, « Cette vieille chanson qui brûle », dans le cadre de sa tournée littéraire. Organisée par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la rencontre a réuni les membres du ministère de la Communication et de la Culture, ainsi que des acteurs et passionnés de littérature.

Moment symbolique de cette rencontre, un exemplaire de l'ouvrage a été remis à la Bibliothèque nationale. Le livre rejoint ainsi les collections de l'institution, permettant au public d'accéder à cette oeuvre récemment distinguée par le Prix des Cinq Continents.

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Au cours de la rencontre, Alexandre Lenot est revenu sur la naissance de cette oeuvre et sur le rapport particulier qu'il entretient avec l'écriture. Le roman prend notamment sa source dans des questionnements personnels et dans un travail autour de l'intime. « C'est très spécial comme roman de passer de l'intimité, seul avec ses obsessions, sans savoir et voir où cela va nous mener », explique-t-il.

Un parcours entre littérature et audiovisuel

Cette dimension personnelle ne signifie toutefois pas que le récit se limite à l'expérience de son auteur. Publié aux éditions Denoël, « Cette vieille chanson qui brûle» est le deuxième roman d'Alexandre Lenot, après « Écorces vives », paru en 2018 aux éditions Actes Sud. Dans ce nouveau récit, l'auteur suit Noé, confronté à la mort de son frère et aux souvenirs qui ressurgissent autour de son histoire familiale. Le deuil, la mémoire, les liens familiaux ainsi que les blessures de l'enfance traversent ainsi le roman.

La rencontre d'Antananarivo constitue l'une des étapes de la tournée littéraire menée par Alexandre Lenot dans douze pays. Celle-ci comprend notamment des passages dans l'océan Indien, à Madagascar et à Maurice. Cette tournée intervient dans le cadre du 25e anniversaire du Prix des Cinq Continents de la Francophonie, distinction décernée par l'OIF afin de mettre en lumière des oeuvres originales de fiction d'expression française.

Alexandre Lenot évolue également dans le domaine de l'écriture audiovisuelle. Cette semaine, à l'Institut français de Madagascar, il a notamment animé une masterclass dans le cadre de la quatrième édition d'Ant'Sary Doc Mada, consacrée à l'écriture documentaire, étant donné qu'en plus de ses activités littéraires, il travaille pour le cinéma, la radio et la télévision. Il tient toutefois à préciser l'ordre dans lequel ces différentes expériences se sont construites. « Les gens pensent souvent que j'ai été scénariste avant d'être romancier, mais c'est l'inverse », souligne-t-il.

Son premier roman, « Écorces vives », a ainsi précédé ses activités d'écriture pour différents médias. Cette expérience dans plusieurs univers d'écriture nourrit aujourd'hui un parcours à la croisée de la littérature et de l'audiovisuel.

Avec « Cette vieille chanson qui brûle », Alexandre Lenot poursuit donc son travail de romancier tout en allant à la rencontre des lecteurs francophones. La présentation de son oeuvre primée a également permis de créer un échange autour de la création littéraire, de l'écriture et de la place du livre dans l'espace francophone.