Madagascar: Ampahimanga / Arivonimamo - Les gendarmes abattent un voleur de câbles électriques

Surpris en pleine tentative de vol de câbles de la Jirama à Ampahimanga, Arivonimamo, un homme a été abattu par les gendarmes. Ses complices présumés, au moins six, se sont enfuis.

Les patrouilles de gendarmes et de membres des comités de vigilance se prolongent jusqu'au petit matin dans la région d'Itasy, où les vols de câbles de la Jirama se multiplient. C'est au cours de l'une d'elles, à Ampahimanga, Arivonimamo, qu'un groupe d'hommes a été surpris en train d'escalader des poteaux électriques pour en dérober les câbles. Les gendarmes ont fait feu : l'un des suspects a été mortellement touché, tandis qu'au moins six autres ont pris la fuite.

Menacés

Les gardiens avaient repéré plusieurs individus qui s'éclairaient avec des lampes de poche. Certains grimpaient aux poteaux, d'autres guettaient les alentours. Selon les gendarmes, à l'approche des patrouilleurs, ils les ont menacés avec des armes, croyant avoir affaire à de simples membres du comité de vigilance et non à des gendarmes. Les forces de l'ordre ont alors riposté.

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« Deux poteaux distants l'un de l'autre étaient escaladés alors que le courant avait été coupé. Certains avaient déjà atteint la moitié de la hauteur quand ils sont redescendus, et l'un d'eux a été touché par une balle. Les habitants des environs ne connaissaient pas cet homme. La population et la commune ont pris en charge son inhumation dans une fosse commune. Son signalement a aussi été diffusé à la radio pour retrouver sa famille », ont indiqué les gendarmes locaux.

Les suspects ont abandonné leur matériel au pied des poteaux : des cordes solides, plusieurs pinces coupantes pour câbles, des clés, un marteau et un grand sac. La surveillance se poursuit dans la zone, et les enquêteurs élargissent leurs investigations afin d'identifier d'éventuels complices ou commanditaires de ces vols de câbles.