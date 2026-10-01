Madagascar: Maintien de l'ordre - La Police nationale rapproche ses méthodes du public

La Police nationale s'engage dans une réforme de ses méthodes de travail. Vivre dans la sécurité et la paix constitue un droit fondamental de la population et la Police nationale joue un rôle majeur dans ce domaine.

« Nous sommes actuellement engagés dans la refondation du pays, et cela concerne aussi bien les méthodes de travail que les mentalités, afin que les actions menées aient un impact réel auprès de la population. Nous devons nous améliorer et, à partir de maintenant, nous allons mettre en place une approche davantage tournée vers la population, améliorer la formation des policiers afin qu'ils soient de véritables professionnels et qu'ils maîtrisent leur métier », a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Eric Michel.

La Police nationale s'efforcera d'atteindre les normes internationales en matière de sécurité et d'accroître le nombre de policiers en service à travers l'île. « Le gouvernement avait déjà accepté, en 2025, le recrutement de cinq cents policiers. Actuellement, le concours d'entrée dans la police est en cours et environ mille personnes seront recrutées », a poursuivi le ministre de la Sécurité publique.

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La Police nationale malgache a célébré hier le 65e anniversaire de sa création, dans la cour du ministère de la Sécurité publique, à Anosy. Une stèle commémorative ainsi qu'un nouveau terrain de basketball ont été inaugurés à cette occasion.