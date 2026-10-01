Madagascar: Basketball 5X5 / N1A hommes - RBC Boeny déroule face à Fandrasa

RBC Boeny a signé une large victoire face à Fandrasa Haute Matsiatra. Malgré une coupure d'électricité après seulement 35 secondes de jeu, les joueurs de Boeny ont progressivement pris le large.

Le duel entre RBC Boeny et Fandrasa Haute Matsiatra a connu un début inhabituel, hier, au Palais des sports de Mahamasina. Alors que RBC avait déjà ouvert le score et menait 2-0 après seulement 35 secondes, une coupure d'électricité a interrompu la rencontre pendant vingt minutes. Cet incident n'a pas empêché les joueurs de Boeny de s'imposer sur le score de 101-43.

Le courant est revenu à 12 h 20 et les deux équipes ont repris le jeu à 12 h 23. Cette interruption n'a visiblement pas perturbé les joueurs de RBC Boeny. À la reprise, ils sont immédiatement repartis à l'attaque, portant le score à 4-0, puis à 6-0 après trois minutes de jeu.

Fandrasa a enfin débloqué son compteur par l'intermédiaire de Sitraka, auteur d'un tir à trois points. Le tableau affichait alors 9-3 en faveur de RBC après quatre minutes. À 11-3, puis à 13-3, Boeny imposait déjà son tempo. Sur une contre-attaque, Raphaël a conclu l'action par un dunk spectaculaire. Fandrasa a tenté de résister, mais la défense et les transitions rapides de Boeny ont fait la différence.

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Malgré quatre fautes d'équipe, Boeny a gardé la maîtrise du jeu et terminé le premier quart-temps avec une avance de 17 points : 29-12. Le deuxième quart-temps a démarré sur les mêmes bases. Après trois minutes et trente secondes de jeu, RBC menait 36-14. Les deux équipes ont finalement rejoint les vestiaires sur le score de 47-21.

Au retour des vestiaires, Fandrasa a affiché davantage de détermination. Les joueurs de Haute Matsiatra ont entamé le troisième quart-temps par un tir à trois points, portant le score à 47-24. RBC a rapidement réagi et conservé une avance confortable, à 49-26, puis à 51-29.

Fandrasa, premier relégué

Fandrasa a ensuite connu son meilleur passage de la rencontre. L'équipe a profité de quelques hésitations de RBC pour réduire l'écart, avant de revenir à 51-33. Boeny a toutefois repris le rythme et terminé la période avec 33 points d'avance : 70-37. Le quatrième quart-temps a rapidement tourné à la démonstration. À trois minutes et vingt secondes de la fin, RBC menait 88-42.

Le spectacle s'est poursuivi dans les dernières minutes. À 91-42, Gilnardo a réussi un nouveau dunk, portant le score à 93-42. RBC a ensuite atteint 95, puis 97 points, tandis que le public encourageait les joueurs à franchir la barre des 100 points. Boeny a finalement conclu la rencontre sur le score de 101-43.

Cette lourde défaite confirme la relégation de Fandrasa en N1B. Le coach Solofonary Rakotoarimanana reconnaît les difficultés de son équipe : « Le moral n'y était plus, car nous savions déjà que nous serions relégués en N1B. Plusieurs joueurs qui nous avaient aidés à accéder à la N1A sont partis rejoindre d'autres clubs. »

Du côté de RBC Boeny, le coach Jeannot Ravonimbola préfère garder les pieds sur terre malgré cette large victoire. « Comme toutes les équipes présentes à cette phase finale, notre premier objectif est d'atteindre la finale. Pour la suite, on verra. Le niveau est très relevé et tout le monde peut battre tout le monde. Nous avançons donc étape par étape », souligne le technicien.