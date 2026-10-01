Madagascar: Transport aérien - Un Boeing 737-700 renforce la flotte de Madagascar Airlines

La compagnie nationale doit intégrer prochainement un nouvel appareil. Cette acquisition vise à accroître ses capacités sur les liaisons intérieures et internationales.

L'acquisition de cet appareil a été validée par le Conseil des ministres et sera financée par l'État malgache. Le projet doit permettre à la compagnie nationale d'augmenter ses capacités sur les liaisons intérieures et internationales, alors que les possibilités de déplacement aérien restent limitées pour une partie de la population.

Actuellement, Madagascar Airlines exploite cinq ATR 72, dont quatre ATR 72-500 et un ATR 72-600. Ces appareils offrent de 64 à 72 places selon leur configuration et sont principalement utilisés sur le réseau national. La compagnie a également signalé début septembre que deux moteurs étaient en révision, réduisant temporairement ses capacités disponibles et pouvant entraîner des ajustements du programme des vols.

L'arrivée du Boeing 737-700 modifie ainsi la capacité de transport proposée. Selon sa configuration, cet appareil peut accueillir jusqu'à 148 passagers. Sa taille et son autonomie doivent permettre d'envisager des liaisons plus importantes que celles assurées par les ATR. La configuration retenue par Madagascar Airlines n'est toutefois pas encore connue.

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Pour les voyageurs, l'enjeu se situe surtout dans les possibilités supplémentaires que pourrait offrir cette nouvelle capacité. Madagascar étant une vaste île, l'avion constitue un moyen important pour relier rapidement les différentes régions. Une capacité renforcée peut faciliter les déplacements professionnels, les voyages familiaux ou encore l'acheminement des visiteurs vers les principales destinations touristiques.

À préciser

Le futur appareil pourrait également accompagner la réouverture progressive de certaines liaisons internationales. La Réunion, Marseille, Moroni, Bangkok et Guangzhou figurent parmi les destinations historiques envisagées par la compagnie. Madagascar Airlines a déjà relancé la liaison vers Moroni en juillet 2026, tandis que sa direction prépare une montée en puissance progressive de ses activités.

L'enjeu concerne aussi les activités qui dépendent directement de la mobilité. Le tourisme, les échanges commerciaux et les déplacements professionnels peuvent bénéficier d'une meilleure connexion aérienne. Pour les entreprises, la disponibilité de liaisons régulières facilite les déplacements des travailleurs et les relations avec des partenaires situés dans d'autres régions ou à l'étranger.

Plusieurs éléments restent néanmoins à préciser. Le prix d'acquisition du Boeing, sa date de livraison et les lignes qui lui seront attribuées n'ont pas encore été communiqués. Le détail du financement public reste également à connaître.

Cette acquisition intervient enfin dans une période de transformation pour la compagnie. Madagascar Airlines prépare son retour à l'appellation Air Madagascar, prévu à partir du 31 octobre. La direction présente cette évolution comme une étape d'une transformation opérationnelle, commerciale et financière.

Pour les passagers, l'arrivée du Boeing ne se résumera donc pas à un nouvel avion dans la flotte. Son intérêt se mesurera surtout à sa capacité à offrir davantage de possibilités de déplacement, avec des liaisons régulières et accessibles aux voyageurs.