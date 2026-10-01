Madagascar: Domaine public - Les abribus non conformes démolis

Des abribus installés sans autorisation ont été retirés à Andranomena et Ambodihady. L'opération a été menée par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), qui a également engagé une opération de réorganisation des marchés installés de manière irrégulière dans ces secteurs.

Les marchés concernés ont bénéficié d'un délai de 48 heures pour réorganiser leurs emplacements avant le lancement de l'opération de nettoyage. Selon la CUA, l'intervention s'est déroulée sans incident.

La municipalité rappelle que l'occupation du domaine public sans autorisation administrative est interdite par le Code municipal d'hygiène (CMH). Une telle occupation peut entraîner une sanction de troisième catégorie.

La CUA précise également qu'aucune construction ou installation ne peut être réalisée sur les propriétés communales ou sur la voie publique sans autorisation préalable. Les installations concernées par l'opération sont ainsi appelées à respecter les procédures fixées par la municipalité.

L'intervention menée à Andranomena et Ambodihady s'inscrit dans les opérations de libération et de réorganisation des espaces relevant du domaine public.