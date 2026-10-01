Madagascar: Électricité - Le délestage revient aux heures de pointe

1 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le délestage est de retour aux heures de pointe. Hier, plusieurs quartiers du Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) ont subi deux heures de coupure, en soirée. La Jirama en explique la cause : « Face à la sécheresse qui se fait pleinement ressentir actuellement, le niveau du barrage d'Andekaleka baisse également ». Cet ouvrage assure un tiers de l'électricité injectée dans le RIA. Le déficit de production est estimé à 18 MW.

Ce gap obligerait la Jirama à appliquer des coupures tournantes aux heures de forte demande, entre 17 h et 21 h. Chaque interruption dure environ deux heures, au moment où la consommation des foyers est la plus élevée.

La société assure toutefois chercher des solutions pour accroître sa production. Selon la direction de la météorologie, les conditions sont réunies pour procéder aux opérations de pluie artificielle dans le bassin versant d'Andekaleka. Celles-ci auraient lieu ce jeudi et demain. Cette technique consiste à disperser des particules dans les nuages pour favoriser la formation de pluie. Elle vise à relever le niveau du barrage et, à terme, la production d'électricité. Son efficacité dépendrait toutefois des conditions météorologiques.

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