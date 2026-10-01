Madagascar: Assurance - La souscription reste faible

À Madagascar, l'assurance reste encore peu ancrée dans les habitudes de la population. Si la responsabilité civile (RC) automobile, obligatoire, est relativement connue, d'autres formes de couverture restent moins identifiées. Particuliers, familles, étudiants, entreprises ou agriculteurs peuvent pourtant être concernés par différentes offres. Le manque d'information et le coût des cotisations figurent parmi les principaux freins à la souscription.

Selon Toni Andry, responsable du département clientèle spécifique de Ny Havana, la population connaît encore peu les différentes offres disponibles. La responsabilité civile peut notamment concerner les particuliers, les familles, les entreprises, les salariés, les étudiants et les stagiaires. D'autres contrats couvrent également les habitations, les activités agricoles ou encore différents types de dommages.

Le prix constitue toutefois un obstacle pour certains ménages. Une responsabilité civile scolaire peut coûter autour de 5 000 ariary, selon le contrat. Pour un particulier, une assurance responsabilité civile peut atteindre environ 30 000 ariary. Une somme qui peut s'ajouter à des dépenses déjà nombreuses et réduire l'intérêt porté à ce type de protection. « Pour nous, ce n'est pas vraiment nécessaire, car nous avons déjà beaucoup de dépenses à payer et nous n'avons pas toujours les moyens de mettre de l'argent de côté chaque mois », témoigne Mirana.

Protection

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les professionnels du secteur, l'assurance représente pourtant une protection face aux conséquences financières d'un éventuel sinistre. « L'assurance est un investissement pour l'avenir », explique l'un d'eux. Pour une assurance dommages, l'indemnisation dépend toutefois des garanties prévues dans le contrat et des conditions de prise en charge.

La méconnaissance des produits proposés reste ainsi un enjeu. L'assurance est souvent associée à la voiture, alors que les possibilités de couverture sont plus larges. Habitation, activités agricoles, responsabilité civile ou encore protection liée à certains investissements peuvent faire l'objet de contrats spécifiques.

Du côté d'Aro, aucune information supplémentaire n'a finalement pu être obtenue pour cet article. L'assurance reste ainsi un secteur à mieux faire connaître auprès du public, notamment sur les garanties proposées, les coûts et les conditions de souscription. L'assurance ne concerne donc pas uniquement les automobilistes. Ne pas avoir de voiture ne signifie pas ne pas avoir besoin d'assurance.