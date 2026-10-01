Madagascar: Circulation - Une route reliera Ambodivona et Masay

Le réseau routier va s'étendre dans la ville d'Antananarivo. Une nouvelle route reliera Ambodivona et Masay, comme l'a annoncé le Conseil des ministres tenu le mardi 29 septembre au palais d'État d'Iavoloha. « Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'objectif est de favoriser le développement économique et de fluidifier la mobilité urbaine », indique une source auprès du ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, hier.

Le Conseil des ministres a adopté le décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction de cette route dans la Commune urbaine d'Antananarivo, région Analamanga. Il autorise aussi l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, soit par cession amiable, soit par expropriation pour cause d'utilité publique.

Cette route devrait désengorger Amboditsiry, Manjakaray et Ambodivona, particulièrement encombrés aux heures de pointe. Cet axe est souvent saturé, en raison du nombre de véhicules qui l'empruntent.

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La réalisation de cette infrastructure met une nouvelle fois en évidence la nécessité de développer de nouvelles voies de circulation dans la capitale. D'après la Commune urbaine d'Antananarivo, entre 100 000 et 250 000 véhicules circulent quotidiennement sur un réseau routier conçu pour en accueillir au maximum 50 000.