Madagascar: Intempéries - Des vigilances fortes pluies au sud du pays

Météo Madagascar a placé le sud du pays en vigilance. De fortes pluies pourraient s'abattre sur ces régions cette semaine. « Une intensification des précipitations sur la partie Sud-Est de l'île, atteignant 40 à 60 mm de pluie en 24 heures, est prévue.

Des pluies orageuses gagneront également du terrain dans les régions du sud de l'île en fin de semaine, avec des cumuls de précipitations évalués entre 60 et 80 mm en 24 heures », selon le bulletin de vigilance « fortes pluies » établi hier par Météo Madagascar.

Ces pluies concernent le Sud-Est aujourd'hui, le district de Taolagnaro vendredi et samedi, ainsi que la région Androy et les districts de Benenitra, Betioky Atsimo et Ampanihy samedi. « Il est demandé à tous de suivre régulièrement les consignes émises par les autorités locales. Ces pluies peuvent provoquer une perturbation des activités quotidiennes, des inondations dans les zones sujettes aux montées d'eau, la hausse du niveau des rivières, des glissements de terrain et des coupures de routes dans les zones vulnérables », avertit Météo Madagascar.

Des pluies orageuses pourraient également revenir sur les Hautes Terres centrales, notamment dans les régions de Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Itasy et Matsiatra Ambony, aujourd'hui. Le ciel serait nuageux dans la région Analamanga, aujourd'hui et demain.