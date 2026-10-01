Madagascar: Jeux des îles - La sélection malgache 974 et les réunionnais se neutralisent

1 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Belle soirée de football entre deux sélections de la région. La sélection réunionnaise poursuit sa préparation en vue des 12es Jeux des îles de l'océan Indien aux Comores (10-19 août 2027). La Ligue réunionnaise a organisé mardi soir un match amical de trente minutes à trois reprises, entre sa sélection A et l'Entente des joueurs malgaches évoluant aux championnats réunionnais en Régionale 1 et Régionale 2.

Les deux équipes se sont neutralisées 1 partout au stade George-Lambrakis du Port. Le jeune attaquant de la JS Sainte-Rosienne, Tojo Nirina Rabodoharisoa, s'est offert l'unique but malgache dès l'entame de la rencontre (3e). L'attaquant de l'OC Avirons, Anthony Dequelson, a été l'auteur du but de l'égalisation réunionnaise à la fin du deuxième tiers-temps (58e). La sélection malgache a été encadrée par les Barea Pascal Razak et Mamy Gervais, assistés par Abdou Hassan, alignant les Barea CHAN comme Berajo, Rojo Be, Tsito, Jean-Yves, ou aussi Zotsara, Baggio et Dorian.

Madagascar est le vainqueur en titre des Jeux. Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe ont récupéré la médaille d'or 30 ans plus tard en battant 1-0 en finale les Réunionnais au stade Barea Mahamasina en 2023. C'était le troisième sacre de la Grande Île après ceux ravis en 1990 et en 1993. La Réunion reste la plus titrée de ce grand rendez-vous régional, accumulant cinq titres en 1979, 1998, 2007, 2015 et 2019.

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