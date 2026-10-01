Madagascar: Parcours musical - Yrinaf franchit un nouveau cap dans sa carrière

Habituée à participer à la Smooth Night en tant que choriste depuis 2017, Yrinaf occupera cette fois le devant de la scène. Ce vendredi, l'Ibis Hôtel & Spa d'Ankorondrano accueillera cette 20e édition, consacrée à Mariah Carey et prévue en plein air autour de la piscine, devant environ 400 spectateurs.

Cette nouvelle responsabilité marque une étape importante dans le parcours de la chanteuse et pianiste malgache. « C'est la première fois que je suis vraiment tête d'affiche. C'est excitant, mais il y a aussi une pression », confie-t-elle. Le choix de Mariah Carey revêt également une dimension personnelle. « C'est un rêve d'enfant. Elle fait partie des artistes qui ont bercé mon enfance, influencé ma manière de chanter et mes goûts musicaux », explique Yrinaf. Elle entend ainsi relever ce défi en travaillant aussi bien la performance vocale que l'aspect artistique du spectacle.

Sur scène, elle sera accompagnée par les musiciens Njaka Rakotonirainy, Tom, Josia Rak. et Joosia Kennediy, ainsi que par les choristes Bi, Jakina et Maholy. Ken, Nate Tex, Mendryka, Trio II G5 et Fidy Dibl participeront également à cette soirée, qui prévoit environ deux heures de spectacle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parcours de Yrinaf s'est construit progressivement. Issue d'une famille de musiciens, elle fait ses premiers pas dans le chant au sein de sa famille et de l'église. Elle se fait connaître du grand public en 2012 grâce à l'émission « The One » de RTA, où elle décroche la troisième place. 2 ans plus tard, elle rejoint le Jazz Club du CGM et poursuit depuis ses prestations dans des concerts et cabarets.

Créée en 2014, la Smooth Night est devenue un rendez-vous de la musique afro-américaine interprétée par des artistes malgaches. Pour sa 20e édition, Yrinaf passe ainsi du rôle de choriste à celui de tête d'affiche, une nouvelle étape dans une carrière qu'elle continue de développer.